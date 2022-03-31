Роботу припинили ще 14 березня через припинення постачання електричних дротів, що випускаються на українських заводах. На трьох інших підприємствах компанії MAN, яка належить Volkswagen Group, обсяги виробництва скорочені, зокрема, на заводі з випуску двигунів у Нюрнберзі.

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Постачальники електричної проводки для вантажівок не можуть випускати її на українських підприємствах або можуть виробляти її в дуже обмежених обсягах. У результаті ми можемо втратити виробництво на кілька тижнів,

– заявили в компанії.

Наразі компанія шукає додаткові джерела постачання в інших країна. Але ці пошуки можуть тривати кілька місяців. Працівникам, яких перевели на скорочений робочий день, компенсують 80% втраченого доходу.

Проблеми українських постачальників раніше призвели до перебоїв у роботі підприємств Volkswagen та BMW.

Курс на відновлення

Більшість українських підприємств із випуску електропроводки, розташовані у західній частині країни, вже відновили роботу. Так, німецька Leoni, яка володіє двома заводами на заході України, вже повідомила, що обидва її підприємства повернулися до роботи. Також відновили виробництво Aptiv і Kromberg & Schubert.

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