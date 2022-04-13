Виробник Vanish, Durex та Nurofen оголосив про продаж бізнесу в Росії

Британська Reckitt Benckiser розпочала процес відчуження російського бізнесу 13 квітня. Передача активів передбачена другою заявою компанії від 23 березня, опублікованою, як реакція на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Зазначається, що російський бізнес передадуть третім особам або співробітникам компанії на Росії. Раніше британська Reckitt ухвалила рішення зупинити інвестиції у країну-терористку, включно з рекламою та спонсорськими контрактами, на тлі подій в Україні.

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Reckitt Benckiser продає свій російський бізнес

За першою заявою Reckitt від 10 березня, компанія пообіцяла:

організувати тимчасовий прихисток, фінансову підтримку та гуманітарну допомогу 366 своїм співробітникам з України;

підтримувати українських біженців на території Польщі;

співпрацювати з британським представництвом Червоного хреста з метою розв'язання гуманітарної кризи;

почати збір коштів для допомоги постраждалим від війни у фонд загальною сумою 1 мільйон фунтів стерлінгів;

обмежити діяльність на російському ринку.

Британська компанія Reckitt Benckiser є виробником сотень найменувань побутової хімії і медичних препаратів, зокрема засобів Cilit Bang і Vanish, знеболювального Nurofen, льодяників від кашлю Strepsils та контрацептивів Durex.

Додамо, що компанія гарантувала забезпечити плавний перехід російського бізнесу новим власникам. Штат працівників Reckitt на Росії складає 1 300 людей – їм пообіцяли виплачувати зарплату до кінця 2022 року.

До слова, акції Reckitt Benckiser на Лондонській біржі подорожчали на 1,6% 13 квітня, після публікації повідомлення про продаж російського бізнесу. З початку року капіталізація компанії знизилась на 6,3% і наразі оцінюється у 41,8 мільярда фунтів стерлінгів.

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