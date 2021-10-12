Виробник Iphone випускатиме електромобілі: у мережу "злили" фото першого авто

Завод Foxconn, найбільш відомий, як виробник Iphone для Apple, невдовзі представить свої електромобілі. Напередодні офіційної презентації, яка має відбутись 18 жовтня, у мережу "злили" фото новенького авто.

З оприлюднених на одному з китайських ресурсів світлин стало відомо, що електромобілі реалізовуватимуть під брендом Foxtron. Авто схоже на кросовер та має великий екран для управління транспортним засобом на панелі водія.

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Що відомо про компанію Foxconn

Тайванська Foxconn останнім часом робить впевнені кроки у напрямку міжнародного авторинку. Так, минулого року компанія розробила платформу обладнання та програмного забезпечення для електромобілів і заявила про випуск власного твердотільного акумулятора до 2024 року.

На початку жовтня компанія придбала більшу частину заводу Lordstown в Огайо, а також будує ще один великий завод у Вісконсіні, де планує розширювати виробництво власних електромобілів.

Очікується, що автомобіль, який вдалось зазнімкувати, буде представлений на офіційній презентації Foxconn разом з двома іншими моделями компанії 18 жовтня.

Світлини авто, які потрапили у мережу / Фото Autohome

Світлини авто, які потрапили у мережу / Фото Autohome

За попередніми даними, електромобілі Foxtron вийдуть на серійне виробництво і потраплять на ринки США та Таїланду у 2023 році.

Зазначається, що окрім власних електромобілів, Foxconn веде переговори про виробництво авто для брендів Lordstown, Fisker і навіть Apple.