Виробник електрокарів Rivian ввійшов до трійки найдорожчих автомобільних компаній

Виробник електрокарів Rivian випередив ринкову капіталізацію Volkswagen і посів другу сходинку у списку найдорожчих автомобільних компаній. Наразі Rivian оцінюють у 149,3 мільярда доларів, хоча підприємство досі не налагодило масове виробництво.

Такий показник робить виробника електромобілів найдорожчою американською компанією з нульовим прибутком. На Волл-стріт вважають, що у Rivian попереду набагато більший потенціал зростання, ніж у Tesla.

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Надшвидкі темпи розвитку Rivian

Під час виходу на IPO минулого тижня Rivian залучив близько 11,9 мільярда доларів. Розміщення компанії стало найбільшим з 2012 року. У ході торгів 16 листопада акції компанії зросли на 20% і на піку сягли 179,4 долара за штуку. Це майже на 121% вище за вартість первинного розміщення у 78 доларів.

Таким чином, ринкова капіталізація Rivian випередила показник автогіганта Volkswagen, хоча компанія розпочала перші поставки електрокарів лише у вересні.

Ринкова капіталізація автовиробників / Інфографіка Bloomberg

Rivian став найпопулярнішим виробником електромобілів цього місяця, адже інвестори досі не впевнені, чи припинив Ілон Маск продавати власні акції Tesla,

– зазначив аналітик компанії Oanda Corp Ед Мойя.

Наразі Rivian продала всього кілька авто, але зібрала понад 50 тисяч попередніх замовлень на свій електропікап R1T. Крім того, Amazon, яка володіє великою часткою акцій Rivian, придбає у компанії 100 тисяч електрокарів для доставки товарів до 2025 року.

До слова, у 2023 році Rivian планує випустити на масовий ринок близько 150 тисяч авто.