Виробник дронів DJI призупиняє діяльність у Росії та в Україні

Китайський виробник споживчих та промислових дронів DJI заявив про припинення діяльності на території України та Росії. Про таке рішення у компанії оголосили 26 квітня.

Тимчасовий вихід китайської DJI з ринків двох країн пояснили доволі неоднозначно. В офіційному пресрелізі йдеться, що таке рішення пов'язане з "внутрішньою переоцінкою вимог відповідності".

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Заява DJI

У повідомленні компанії зазначили, що DJI взаємодіє з клієнтами, партнерами та іншими зацікавленими сторонами щодо призупинення всіх ділових операцій на території двох країн.

DJI здійснює внутрішню переоцінку вимог відповідності у різних юрисдикціях. В очікуванні поточної перевірки DJI тимчасово призупинить всю свою діяльність в Україні та Росії,

– йдеться у пресрелізі компанії.

Що відомо про DJI Китайська приватна компанія, що займається виробництвом квадрокоптерів, мікроконтролерів та відеообладнання. Є одним з першопрохідців та лідером ринку літальних апаратів, інноватор у галузі дронів, контролерів для БПЛА і обладнання для стабілізації відеозйомки.

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