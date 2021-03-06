Виробник автономних дронів Skydio залучив 170 мільйонів доларів
Стартап Skydio, який займається розробкою автономних дронів, залучив 170 мільйонів доларів. Це відбулось в раунді D від Andreessen Horowitz та інших інвесторів.
Джерело:TechCrunch
Компанію оцінили у понад 1 мільярд доларів. У раунді взяли участь кілька інвесторів, а очолив венчурний фонд Andreessen Horowitz.
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Інші інвестори, які брали участь у серії D:
- Lines Capital;
- Next47;
- IVP;
- UP.Partners.
Нагадаємо, що у липні 2020 року Skydio оголосила про фінансування серії C у розмірі 100 мільйонів доларів. Тоді Skydio представила свій перший спеціалізований безпілотник для корпоративних клієнтів – Х2.
Skydio представила свій перший спеціалізований безпілотник Х2: відео
Також відомо, що автономні можливості дебютного дрону Skydio R1 були високо оцінені. Додамо, що R1 може відстежувати свою ціль і знімати її. При цьому він уникає перешкод без будь-якого втручання людини.
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