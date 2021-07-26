Зокрема декілька компаній, які випускають продукцію для таких світових гігантів як Nike та Adidas, повідомили про призупинку роботи фабрик у В'єтнамі, що зумовлено новими обмеженнями влади країни в контексті протидії стрімкому поширенню COVID-19.

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Вакцинація у В'єтнамі проходить дуже повільно, і очікуються нові зупинки виробничих підприємств, що матиме значні наслідки для інших країн,

– заявила Дебора Елмс, виконавчий директор Азійського торгового центру у Сингапурі.

Тимчасове припинення виробництва відбувається у критичний для торгівельних гігантів період, коли виробничі лінії традиційно готуються до активізації покупок у США та Європі в останньому кварталі року.

Споживачі відчують дефіцит товарів наприкінці року

Більш ніж 90% з 800 груп виробників шкіряного взуття та сумок у В'єтнамі призупинили діяльність. Більшість фабрик, які постачають продукцію для Nike й Adidas також призупинили виробництво.

Затримки можуть означати, що взуття, костюми, толстовки та інший одяг не з'являться на прилавках універмагів до Дня подяки у США (25 листопада), традиційного початку сезону святкових покупок,

– говорить Майкл Ласкау, засновник в'єтнамської компанії-посередника Paradigm Shift.

На виробництво взуття для зазначених компаній припадає близько 80% в'єтнамського експорту взуття. В цілому до виробництва продукції для Nike та Adidas у В'єтнамі залучено не менше 500 тисяч працівників, що становить майже половину всієї робочої сили взуттєвої промисловості країни.

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Реакція Nike та Adidas

Здоров'я та безпека членів нашої команди, а також постачальників, залишається нашим основним пріоритетом,

– прокоментували ситуацію у Nike.

Adidas поки що не коментує потенційне зменшення поставок посилаючись на "період тиші", який компанії витримують перед тим, як звітувати про доходи. Фінансові показники компанія планує подати 5 серпня.

Нова хвиля COVID-19 в Азії вдарила не лише по виробниках взуття та одягу

Слід зазначити, що новий виток коронакризи в азійському регіоні вдарив не лише по виробниках взуття та одягу.

Для прикладу, японська автомобілебудівна компанія Toyota також повідомила про скорочення виробництва на власному заводі у Тайланді, через рекордно високий рівень захворюваності та смертності у країнах регіону.