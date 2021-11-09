Наразі Virgin Galactic планує запустити комерційні мандрівки у космос на початку 2023 року. Вони відбуватимуться тричі на місяць, а ціна квитка тепер становить 450 тисяч доларів, при цьому потрібно заплатити 1 тисячу доларів, щоб стати у чергу, яка зараз складає понад тисячу осіб.

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Нові плани Virgin Galactic

Космічна компанія планує пропонувати до трьох рейсів щомісяця після завершення модернізації свого ракетоносія і введення в експлуатацію другого космічного корабля на початку 2023 року. Про це аналітикам заявив головний виконавчий директор Virgin Galactic Майкл Колглазьє.

Для модернізації корабля потрібні горизонтальні стабілізатори та пілон нової конструкції для доставки космічного апарату на висоту падіння. Новий космічний корабель VSS Imagine почне випробування на початку 2023 року і здійснюватиме мандрівки двічі на місяць, а нинішній апарат VSS Unity літатиме систематично один раз на місяць.

Додамо, що у фінансовому звіті за третій квартал 2021 року Virgin Galactic повідомила про дохід у розмірі 2,6 мільйона доларів. Чисті збитки склали 48 мільйонів, скоротившись з 94 мільйонів доларів у другому кварталі.