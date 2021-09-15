На своїй сторінці у твітері Скаріндж поділився фото виїзду R1T з виробничої лінії заводу у вівторок, 14 вересня. Таким чином Rivian випередив автогігантів, таких як Tesla, General Motors, Ford та інших, які також планують випускати електричні пікапи.

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Прессекретарка Rivian підтвердила, що автомобілі, які видно на фото, потрапили на споживчий ринок. Інформацію щодо нарощування виробництва, кількості вже випущених пікапів та імен замовників, які отримають перші транспортні засоби, у компанії не надають.

Перший R1T виїжджає з конвеєрної лінії / Фото твітер-сторінка RJ Scaringe

Очікується, що Rivian також буде першим з небагатьох автовиробників електропікапів, які матимуть масовий попит споживачів до кінця наступного року.

Електропікапи Rivian першими вийшли на ринок / Фото твітер-сторінка RJ Scaringe

Додамо, що згодом на ринку з'являться пікапи GMC Hummer компанії GM – автогігант заявив про випуск перших авто вже цієї осені. Наступні у черзі – Lordstown Motors та Ford. Останніми вийдуть на ринок Cybertruck від Tesla – компанія відтермінувала випуск електропікапів до кінця 2022 року.