Цього разу Tesla та Ілон Маск завдячують своєму успіху компанії з прокату автівок – The Hertz Corporation, яка придбала відразу 100 тисяч електромобілів.

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Маск заробив понад 36 мільярдів доларів за добу

На фоні цього ринкова капіталізація виробника електромобілів перетнула позначку в 1 трильйон доларів, інформує Yahoo!Finance. Вартість акцій компанії коливається на рівні 1 024 доларів за кожну. Капітал Ілона Маска збільшився відразу на 36,2 мільярда доларів до 289 мільярдів доларів, інформує Bloomberg Billionaires Index.

Додамо, що Forbes оцінює статки Ілона Маска у 255,2 мільярда доларів. Згідно з цим виданням мільярдер за добу заробив 25,6 мільярда доларів США.

Таким чином, засновник Tesla випередив приватну нафтову компанію ExxonMobil, яку називають лідером старої економіки. Ринкова капіталізація американської корпорації становить 272,4 мільярда доларів, ціна її активів досягла 64,35 долара за акцію, повідомляє CNBC. Варто зауважити, що Tesla – це перший виробник автомобілів, який приєднався до елітного клубу компаній, вартість яких перетнула позначку в трильйон доларів. Також туди входять: