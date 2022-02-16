Столичні гуртові і роздрібні торговці харчовою продукцією платили правоохоронцю і його підлеглим від 20 до 40 тисяч гривень щомісяця. Взамін начальник поліцейського відділу обіцяв їм "спокійну комерційну діяльність".

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Вимагача затримала СБУ

Працівники Служби безпеки України затримали вимагача "на гарячому" під час отримання частини хабаря від одного з підприємців. Начальнику поліцейського відділу повідомили про підозру за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Зловмисники обкладали "даниною" гуртових та роздрібних торговців продуктами харчування в одному зі столичних районів. З кожної торгової точки щомісяця вимагали від 20 до 40 тисяч гривень,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі СБУ перевіряє інформацію про системне зловживання службовим становищем іншими працівниками поліцейського відділу, які були підлеглими затриманого правоохоронця.

У Києві затримали начальника поліцейського відділу, який вимагав "данину" у підприємців / Фото СБУ