JPMorgan не зберегла дані про комунікацію близько 100 людей та десятки тисяч повідомлень, що стосувались, зокрема, питань інвестиційної стратегії, зустрічей з клієнтами, а також оцінки щоденних фінансових подій і трендів.

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Що відомо про JPMorgan Chase Найбільший за розмірами активів банківський холдинг США. Належить до "Великої четвірки" найбільших банків країни. Веде діяльність у сфері інвестицій, фінансових послуг, керування приватними капіталами тощо. Володіє активами загальною сумою у понад 3,68 трильйона доларів.



Джерело: Найбільший за розмірами активів банківський холдинг США. Належить до "Великої четвірки" найбільших банків країни. Веде діяльність у сфері інвестицій, фінансових послуг, керування приватними капіталами тощо. Володіє активами загальною сумою у понад 3,68 трильйона доларів.Джерело: Wikipedia

Штраф у 200 мільйонів доларів

JPMorgan визнала, що її поведінка порушує федеральні закони про цінні папери та торгівлю товарами, що спрямовані на захист інвесторів та підтримку справедливих ринків.

Збереження комунікацій є надважливими для програм контролю та правозастосування SEC. Коли компанії не виконують таку вимогу, то напряму підривають нашу здатність захищати інвесторів та зберігати цілісність ринків,

– заявив директор із правозастосування SEC Гурбір Греваль.

Довідка. Securities and Exchange Comission (SEC) – Комісія цінних паперів і бірж США. Незалежне державне агентство, що здійснює контроль за дотриманням федеральних законів, торгівлею і ринком цінних паперів у Сполучених Штатах Америки.

До слова, JPMorgan погодилась сплатити штраф у розмірі 200 мільйонів доларів за порушення, а також пообіцяла найняти консультанта з питань дотримання нормативних вимог, щоб переглянути власну політику і процедури збереження цифрових повідомлень.

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