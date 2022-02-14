В Україні існують дуже схожі моделі, які вже завоювали ринок, і до яких звик споживач. Зокрема, на думку експерта, місцева мережа дискаунтерів АТБ давно вдало адаптувала модель Lidl до українського ринку і отримала прихильність цільової аудиторії.

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Ризики Lidl на українському ринку

Сьогодні, на думку Корсака, українські ритейлери мають усі ті ж самі технології, вміння і знання, що й Lidl. Наш ринок не вдасться здивувати сучасними програмами лояльності з мобільними додатками чи чат-ботами, унікальними маркетинговими кампаніями, красивими екстер'єрами й інтер'єрами тощо.

На мою думку, ці дві мережі (АТБ і Lidl – ред. 24 канал) практично ідентичні. Ключові фактори успіху та концепції однакові: низька ціна, швидкість, обмеженість асортиментної пропозиції, акцент на товари власної торгової марки, висока ефективність процесів і автоматизація. Навіть екстер'єр і форма будівель, які вони споруджують для своїх торгових точок, дуже подібні. Роман Корсак Менеджер з інноваційних мереж "Наш Край" | SPAR

Крім того, за словами експерта, український ринок ритейлу є дуже децентралізованим – кожен регіон має свою специфіку, гравців, а також унікальні місцеві товари. Локальні мережі краще знають і відчувають покупця, ніж міжнародний гігант.

Не можна виключати і політичний аспект нашого ринку, коли окремі регіони контролюються "своїми" людьми, а інтереси пов'язаних ритейлерів – локації для оренди, дозволи на будівництво, комерційні умови тощо – лобіюються на верхах,

– додає Корсак.

Ще одним ризиком Lidl на українському ринку, на думку експерта, є те, що у містах-мільйонниках найкращі локації уже давно зайняті. Тому німецькому дискаунтеру доведеться або поглинати інші мережі, або ж відкриватись на околицях міст.

Нагадаємо, що про плани Lidl вийти на український ринок стало відомо ще у жовтні минулого року. Німецька мережа вважається одним із першопрохідців формату дискаунтерів, а її магазини працюють у 33 країнах світу.