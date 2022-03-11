Відповідальний глобальний бізнес не хоче мати справи з країною-агресоркою і заробляти на плебеях, які не здатні навіть усвідомити своєї причетності до кровопролиття у сусідній країні. До таких міжнародних компаній тепер долучилася і одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі Walt Disney.

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Компанія Walt Disney 10 березня заявила, що зупиняє весь свій бізнес на Росії. Рішення стосується у тому числі ліцензування контенту і продуктів, діяльності Disney Cruise Line, випуску та розповсюдження журналів і продажу турів National Geographic, виробництва місцевого контенту і стримінгу (Disney+) тощо.

Враховуючи тривалий наступ (Росії – ред. 24 канал) на Україну і ескалацію гуманітарної кризи, ми вживаємо заходів, щоб зупинити увесь наш бізнес на території Росії,

– йдеться у повідомленні компанії.

До слова, у Disney зазначили, що деяким їхнім послугам, включно зі стримінговою платформою і ліцензуванням контенту та продуктів, знадобиться час, щоб зупинити свою діяльність у зв'язку з нюансами діючих договорів, тоді як інші розгалуження бізнесу будуть зупинені негайно.

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Додамо, що раніше Walt Disney заявляла про зупинку випуску театральних фільмів на Росії. Інші голівудські студії також ухвалили подібне рішення у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, зокрема Worner Bros. і Sony Pictures Entertainment.

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