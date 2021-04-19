Відпрацював хвилину – купив Tesla: скільки заробляє Джефф Безос щосекунди

Джерело:24 канал
Джефф Безос – найбагатша людина світу. Статки засновника Amazon вражають. Проте його заробіток у хвилинах чи навіть секундах здивує ще більше.
За даними Bloomberg у 2020 році Джефф Безос заробляв 3 605 доларів щосекунди. Це 311 мільйонів доларів на день або 56,7 мільярда доларів за рік.
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Заробітки цього мільярдера такі стрімкі, що з'явилися кілька калькуляторів, які показують в реальному часі, скільки заробив Джефф Безос. До прикладу, цей онлайн-калькулятор показує скільки заробив Джефф Безос з моменту, коли ви зайшли на сайт.
Станом на 19 квітня 2021 року Джефф Безос вважається найбагатшою людиною світу за версією Bloomberg зі статками 198 мільярдів доларів.