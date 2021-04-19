Відпрацював хвилину – купив Tesla: скільки заробляє Джефф Безос щосекунди

Джефф Безос – найбагатша людина світу. Статки засновника Amazon вражають. Проте його заробіток у хвилинах чи навіть секундах здивує ще більше.

За даними Bloomberg у 2020 році Джефф Безос заробляв 3 605 доларів щосекунди. Це 311 мільйонів доларів на день або 56,7 мільярда доларів за рік.

Цікаво "Ми станемо найкращим роботодавцем Землі": останній лист Джеффа Безоса як голови Amazon

Заробітки цього мільярдера такі стрімкі, що з'явилися кілька калькуляторів, які показують в реальному часі, скільки заробив Джефф Безос. До прикладу, цей онлайн-калькулятор показує скільки заробив Джефф Безос з моменту, коли ви зайшли на сайт.

Скільки заробляє Джефф Безос у порівнянні

За 4 секунди мільярдер заробляє більше, ніж працівники в США, маючи мінімальну зарплату за цілий рік.

За 17 секунд він заробляє більше, ніж за рік це робить американець із середнім доходом.

За 39 секунд Безос заробляє на Aston Martin Vantage, а за 50 секунд – на Tesla Model S.

За 81 секунду багатій заробляє достатньо, щоб придбати житло у США за середньою ціною.

Станом на 19 квітня 2021 року Джефф Безос вважається найбагатшою людиною світу за версією Bloomberg зі статками 198 мільярдів доларів.