Відомий виробник локшини швидкого приготування інвестує 100 мільйонів доларів у завод під Києвом

Виробник локшини швидкого приготування "Роллтон" має намір інвестувати 100 мільйонів доларів у розширення свого заводу у Білій Церкві. ТОВ "Маревен Фуд Європа" оголосить про проєкт 15 лютого.

Про такі плани компанії повідомив виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цивкач. Будівельні роботи, за його словами, виробник локшини розпочне у березні цього року.

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Інвестиції попри ризики

В UkraineInvest наголошують, що не бачать відтоку інвесторів серед своїх клієнтів попри напружену ситуацію на українських кордонах. Сергій Цивкач нагадав, що ТОВ "Маревен Фуд Європа" за час своєї роботи в Україні уже інвестувала 60 мільйонів доларів у виробництво харчових продуктів на території нашої держави.

Наступного тижня відбудеться презентація ще одного проєкту на 100 мільйонів доларів компанії "Маревен Фуд", будівництво якого розпочнеться у березні 2022 року. Це означає, що інвестор довготерміново планує і не панікує, коли бачить інформацію, пов'язану із ситуацією на кордоні,

– зазначив Цивкач.

Додамо, що ТОВ "Маревен Фуд Європа" – виробник продуктів швидкого приготування і кулінарної продукції. Входить у склад міжнародної групи компаній Mareven Food Holdings. Компанія виробляє вермішель, локшину, супи і картопляне пюре швидкого приготування, універсальні приправи тощо під відомим брендом "Роллтон".