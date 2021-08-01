Українець Влад Яценко став доларовим мільярдером 15 липня цього року після останнього раунду інвестицій Revolut, коли вона залучила 800 мільйонів доларів. Тоді саму компанію оцінили у 33 мільярди доларів, що зробило її найдорожчим фінтех-стартапом у Великій Британії.

Читайте також Як врятувати бізнес: 4 реальні історії з хеппі-ендом

Нова оцінка у шість разів більша у порівнянні з показником попереднього раунду фінансування у 2020 році, коли компанію оцінили у 5,5 мільярда доларів.

У глобальному рейтингу мільярдерів Влад Яценко з 1,1 мільярда займає 2517-те місце. Це дає йому змогу увійти в першу десятку чинного списку українського Forbes та посунути на 10-те місце Олександра Ярославського.

Інший співзасновник Revolut росіянин Микола Сторонський посідає 397-ме місце в глобальному рейтингу мільярдерів Forbes. Його статки оцінюються у 7,1 мільярда доларів.

Чим займається компанія українського мільярдера

Британську Revolut запустили у 2015 році. Сервіс дає змогу переказувати гроші за кордон і конвертувати валюти без комісій, брати кредити, відкривати рахунки компаній, торгувати криптовалютами, купувати страховки тощо.

Revolut не має відділень, тому всі операції з картами проходять в однойменному застосунку на смартфоні. Компанія працює на ринках ЄС і США, маючи близько 16 мільйонів клієнтів і опрацьовуючи понад 150 мільйонів транзакцій щомісяця.

До теми Цікавий тандем: українець та росіянин створили спільний стартап – обидва тепер у списках Forbes

За підсумком 2020 року, Revolut збільшила дохід проти 2019-го на 57% – до 361 мільйона доларів. Основну частину доходу 131 мільйон доларів компанія отримала від транзакцій за платіжними картками. Щоразу, коли клієнт Revolut здійснює покупку по карті, Visa або MasterCard повертає сервісу частину комісії.

Швидке зростання призвело до збитків

Водночас Revolut повідомила про операційні збитки у 277 мільйонів доларів, що вдвічі більше проти показників попереднього року. Основною причиною цього стало швидке зростання компанії, через яке вона витрачала більше на персонал. Зі штатом у понад 2200 співробітників у Revolut пішло 367 мільйонів доларів ​на адміністративні витрати.