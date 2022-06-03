Відомий готельний бренд Marriott нарешті призупиняє всю діяльність у Росії

Навіть ті міжнародні компанії, які на початку повномасштабного вторгнення усіляко намагались залишитись у Росії, нині вирішують йти з ринку країни-агресорки. Так, про призупинення усіх бізнес-процесів там врешті заявила готельна мережа Marriott.

Провідний готельний бренд родом зі Сполучених Штатів Америки зважився заморозити всі свої діючі бізнес-процеси у Росії лише на 100 день широкомасштабної війни в Україні. Про це свідчить відповідна заява компанії від 3 червня.

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Marriott International призупиняє всю свою діяльність у Росії

На тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, компанія 10 березня заявила про призупинення відкриття нових готелів та всіх майбутніх розробок проєктів включно з новими інвестиціями у країні-агресорці.

Разом з тим Marriott International до тепер залишала відчиненими двері 29 своїх готелів у 13 регіонах країни-терористки й продовжувала платити податки Кремлю, фінансуючи вбивства українців.

Після 25 років діяльності на російському ринку, компанія 3 червня цього року врешті зважилася призупинити всі свої бізнес-процеси на території Росії. При цьому Marriott International, схоже, все ще сподівається повернутись.

Ми й далі зосереджені на тому, щоб продовжити піклуватися про наших співробітників у Росії,

– заявили у компанії.

Додамо, що Marriott є чи не останнім великим гравцем міжнародного готельного ринку, який зупинив всі свої бізнес-процеси на території Росії. Ще одним мережевим готельним гігантом, який закрив свій корпоративний офіс у Москві, втім все ще продовжує роботу наявних активів у країні-агресорці, є, зокрема, компанія Hilton.

100 днів бізнесу на крові

За даними російського Forbes, у 2018 році Marriott International отримала від своєї діяльності у Росії 246 мільйонів доларів. Відповідно, податки компанії, сплачені у державний бюджет країни-агресорки, склали тоді близько 49,2 мільйона доларів.

Наразі невідомо, скільки американська компанія заробила у першій половині 2022 року, втім можна припустити, що податкові надходження до державного бюджету Росії від Marriott International рівносильно склали приблизно половину цієї суми – 24,6 мільйона доларів.

За підрахунками 24 каналу, на податкові надходження від діяльності Marriott за ці 100 кривавих днів, Кремль гіпотетично міг закупити:

2 літаки Су-25;

6 танків;

3 ракети "Іскандер";

32 ракети "Калібр";

70 260 автоматів АК-47.

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