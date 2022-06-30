Агенції холдингу WPP з України, Польщі та Чехії працюватимуть з Мінкультом над цією ініціативою pro bono, тобто безкоштовно. Advantage Ukraine звертатиметься до лідерів як регіонального бізнесу, так і підприємців з усього світу, заохочуючи їх інвестувати в Україну та підтримувати таким чином економічне відновлення нашої держави.

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Що відомо про кампанію Advantage Ukraine

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обговорив майбутню кампанію з генеральним директором WPP Марком Рідом на зустрічі у межах міжнародного фестивалю "Каннські леви". Нова pro bono кампанія має на меті сповістити весь світ, що Україна відкрита для нових бізнес-можливостей.

Ініціатива розповість та продемонструє багатогранний досвід та здобутки нашої держави у різних галузях, зокрема у сільському господарстві, технологіях, освіті та креативній індустрії, а також зверне увагу на величезний потенціал України для комерційних інвестицій.

Ми раді оголосити про партнерство з WPP у межах нашої нової ініціативи Advantage Ukraine, яка сприятиме надходженню інвестицій і створить привабливі можливості для провідних бізнес-лідерів та інвесторів. Ми хочемо, аби світ знав, що Україна залишається відкритою для бізнесу і має потенціал стати ключовим осередком культури та цифрових технологій в Європі,

– зауважив Олександр Ткаченко.

Генеральний директор WPP Марк Рід, своєю чергою, наголосив, що холдинг пишається можливістю підтримати Україну завдяки цій кампанії.

Сила креативу може впоратися не лише з комерційними викликами – вона допомагає розв'язувати і найбільші проблеми сьогодення. Партнерство WPP з українським урядом має на меті підкреслити величезний бізнес-потенціал України і сприяти відновленню її економіки, що є життєво важливим для відбудови соціального та культурного життя українців й створення для них кращого майбутнього,

– пояснив Марк Рід.

Чим займається холдинг WPP

Британська багатонаціональна холдингова компанія з комунікацій, реклами, зв'язків з громадськістю, технологій та торгівлі. Діяльність компанії зосереджена на творчій трансформації. Штабквартира розташована у Лондоні. WPP є однією із найбільших рекламних компаній у світі.

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