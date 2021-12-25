Відмовився від роботи в Google: засновник Preply про головний вибір у своєму житті

Чимало розробників по всьому світу мріють потрапити на роботу в Google. Воно й не дивно, адже компанія постійно розвивається, пропонує високі зарплати і кар'єрні перспективи.

Проте засновник українського стартапу Preply Дмитро Волошин відмовився від працевлаштування в Google заради власних підприємницьких амбіцій. Про це та багато цікавого юнак розповів в ексклюзивному інтерв'ю Бізнес 24.

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Чому українець відмовився від роботи в Google

У 2014 році Дмитру пропонували посаду розробника в Google з величезною зарплатою. На той час хлопцю було 24 роки, і працевлаштування на техгіганта передбачало переїзд у Нью-Йорк.

Це було важке рішення. Україна – незрозуміло, що відбуватиметься на Сході, дохід у 300 доларів на місяць, оренда квартири у Києві і гречка по вечорах, але хотілось робити щось своє,

– згадує Дмитро Волошин.

Так, хлопець вирішив залишитись в Україні і розвивати власний стартап Preply. Зізнається, що саме юнацький максималізм дозволив йому ризикнути.

Що таке Preply Платформа для вивчення близько 50 іноземних мов онлайн. Розробка входить у рейтинги найкращих стартапів з українським корінням і Платформа для вивчення близько 50 іноземних мов онлайн. Розробка входить у рейтинги найкращих стартапів з українським корінням і неофіційно оцінюється у 130 – 200 мільйонів доларів.

Дмитро розповідає, що в один момент просто зрозумів, робота в Google – це те, що він завжди зможе зробити. Тим часом створення власного стартапу – можливість, яка випадає один раз на все життя, може, кілька разів. На думку хлопця, було б нерозумно нею не скористатися.