Кризу галузі спричинили Brexit та пандемія COVID-19, адже десятки тисяч працівників з-за кордону, які раніше задовільняли попит робочої сили країни, не змогли, зокрема, відкрити необхідні візи. Раніше у Великій Британії з подібною проблемою зіткнулась паливна галузь – нафтовим компаніям не вистачало близько 100 тисяч водіїв, які б доставляли бензин та дизель до АЗС.

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Дефіцит робочої сили у Великій Британії

За даними журналістів The Guardian, підприємства Великої Британії будуть змушені вбити та викинути близько 120 тисяч свиней, оскільки на фермах не вистачає м'ясників, які займаються переробкою продуктів тваринництва.

Керівники підприємств та профспілки вже попереджали уряд про кризу, але тільки зараз влада заявила про план видачі тимчасових віз для 5 тисяч іноземних водіїв вантажних авто і 5 500 працівників птахівництва.

Наразі ми прямо говоримо уряду, що якщо не отримаємо допомоги, то невдовзі будемо масово знищувати свиней на фермах. Такий крок – наш єдиний варіант у теперішній ситуації. Ліззі Вілсон Представниця Національної асоціації свиноводства Великої Британії

До слова, влада Великої Британії поки жодним чином не відреагувала на заклики свиноводів, а обіцяні тимчасові візи для іноземних водіїв та робітників птахівництва почнуть видавати лише з 24 грудня.