Американський бізнесмен та мільярдер Білл Гейтс закликав своїх колег бути неупередженими, коли мовиться про прийняття нових технологій, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату. Він наголосив на важливості цієї теми.

Про це він сказав на дев'ятій сесії питань і відповідей співзасновника мільярдера Microsoft на Reddit. Ця зустріч була присвячена зміні клімату.

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Гейтс наголосив, що людям в майбутньому доведеться продовжувати впроваджувати технології, спрямовані на вирішення кризи, що насувається на людство.

Нам треба бути відкритими для ідей, які здаються дикими,

– заявив мільярдер.

Він додав, що не може виділити одну конкретну технологію, на якій людям потрібно зосередитися. Майбутнім поколінням доведеться покладатися на багато технологій, включаючи:

синтетичне м'ясо;

зберігання енергії;

нові способи виготовлення будівельних матеріалів.

Що робить Гейтс, аби врятувати планету

Мільярдер запевнив, що "на особистому фронті робить набагато більше".

"Я їжджу на електромобілях. У мене вдома є сонячні панелі. Я їм синтетичне м'ясо. Я купую зелене авіаційне паливо. Я плачу за пряме захоплення повітря, яке розробила компанія Climeworks. Я допомагаю фінансувати електричні теплові насоси в недорогому житлі для заміни природного газу", – зауважив Гейтс.

Довідка. Білл Гейтс нещодавно презентував нову книгу під назвою "Як уникнути кліматичної катастрофи". Там він також наводить приклади, як технології можуть врятувати людство. Головні тези – читайте тут.