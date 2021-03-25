Український бізнес все активніше користується Business Data Solution від Київстар – платформою для SMS-розсилок на основі аналізу великих даних. З введенням карантину попит на цю послугу зростав в середньому на 200% кожного кварталу 2020 року.

Дуже активно представники українського бізнесу почали користуватися Business Data Solution у липні – вересні 2020 року. Саме тоді пом’якшили карантинні обмеження, а бізнес активізувався через літній сезон. Відтак кількість клієнтів Business Data Solution у третьому кварталі зросла на 225% у порівнянні з другим кварталом 2020 року.

До теми Новий "старий" маркетинг: як SMS-розсилка та Big Data допомагають масштабувати бізнес

Найчастіше послугою користувалися:

заклади громадського харчування зі службою доставки їжі;

мікрофінансові організації;

магазини одягу та взуття;

магазини техніки;

продуктові магазини;

адвокатські контори;

туристичні бюро;

служби таксі;

організації, які надають соціальні послуги.

Для чого Business Data Solution

Уявімо, що в спальному районі Києва відкрилася нова піцерія, яка через карантин може працювати лише на доставку. Піцерія хоче привернути увагу жителів цього району до своєї акції – "мінус 20% на самовивіз". Замість того, щоб поширювати паперові листівки, які під час пандемії й так беруть небагато людей, можна за допомогою Big Data визначити свою цільову аудиторію. І вже, знаючи її, розробити інформаційну SMS-розсилку на платформі Business Data Solution власноруч.

У Київстар називають Business Data Solution одним з інструментів, який допомагає сформувати маркетингову кампанію за принципами SMART:

конкретною;

вимірною;

досяжною;

актуальною;

обмеженою певними термінами.

Ми збагатили такий відомий маркетинговий канал, як SMS-розсилка, аналізом Big Data та створили платформу для самостійного та доступного за ціною керування рекламною кампанією. Ми продовжуємо працювати над новим функціоналом платформи та вже скоро запропонуємо його нашим бізнес-клієнтам,

– зазначає Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу Київстар.



Business Data Solution / Фото Київстар

Що таке Business Data Solution Це інтелектуальна автоматизована платформа, за допомогою якої бізнес може створювати рекламні та інформаційні SMS-розсилки, щоб залучити нових клієнтів. Платформа працює на основі великих даних – завдяки алгоритмам машинного навчання можна виділити цільову аудиторію з-посеред усіх абонентів – саме їм буде цікавою та корисною інформація в SMS-розсилці. Вибірка отримувачів рекламних повідомлень формується зі списку абонентів, що є споживачами послуги "Мої Знижки" та погодилися на отримання таких повідомлень.

Зверніть увагу, що компанія Київстар дотримується Законів України “Про інформацію” та “Про захист персональних даних” і не передає та не продає персональні дані абонентів. Маючи базу з майже 26 мільйонів абонентів, фахівці працюють з зашифрованими та анонімізованими даними.

Проводите акцію та хочете привабити клієнтів? Розкажіть про неї SMS розсилкою саме на тих, кому вона бути найцікавішою – за допомогою Віg Data від Київстар Бізнес та платформи для самостійних SMS розсилок Business Data Solution.