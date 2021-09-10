Виділили 1,2 мільярда доларів: Amazon фінансуватиме навчання своїх працівників у вишах

Amazon запропонував покрити вартість навчання у коледжах для 750 тисяч своїх працівників у США. Таким чином компанія прагне залучити та утримати персонал на тлі загальногалузевого дефіциту робочої сили.

В Amazon заявили, що інвестують 1,2 мільярда доларів у нову ініціативу. Працівники матимуть доступ до щорічного фінансування доти, поки продовжуватимуть працювати на компанію.

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Деталі ініціативи Amazon

В Amazon наголосили, що пропозиція покрити вартість навчання охоплюватиме "тисячі партнерів компанії у галузі освіти на території США", однак жодної назви навчального закладу не вказали.

Гігант електронної комерції, згідно з заявою, покриватиме не тільки витрати за навчання у коледжах. Так, компанія фінансуватиме курси англійської мови, здобуття середньої освіти, а також розширить професійне навчання на робочому місці для 300 тисяч осіб.

Наразі Amazon є лідером у створенні нових робочих місць у США, і ми віримо, що безкоштовне навчання для нашої команди матиме величезний позитивний вплив на сотні тисяч сімей по всій країні,

– зазначив Девід Кларк, голова відділу споживачів Amazon.

Додамо, що Amazon – не єдина велика компанія, яка погодилась фінансувати освіту співробітників. Минулого місяця у Walmart заявили, що оплачуватимуть витрати на навчання та книги для близько 1,5 мільйона всіх своїх працівників. Компанія Target також пропонуватиме безкоштовне навчання для отримання ступеня бакалавра для понад 340 тисяч працівників.