До Дня матері 24 каналу опублікував цікавий тест. Пропонуємо читачам відгадати матерів відомих світових бізнесменів.
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Чия це мама
Серед відомих бізнесменів є й ті, що не бачили та не відчували увагу мами у дитинстві. Однак їм замінили батьківську любов зовсім чужі люди. Зокрема, у прийомній сім'ї виріс Стів Джобс.
Є й той, що від шаленої любові до мами назвав на її честь величезний корабель. Хто це – дізнавайтесь далі.