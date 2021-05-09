До Дня матері 24 каналу опублікував цікавий тест. Пропонуємо читачам відгадати матерів відомих світових бізнесменів.

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Чия це мама

Серед відомих бізнесменів є й ті, що не бачили та не відчували увагу мами у дитинстві. Однак їм замінили батьківську любов зовсім чужі люди. Зокрема, у прийомній сім'ї виріс Стів Джобс.

Є й той, що від шаленої любові до мами назвав на її честь величезний корабель. Хто це – дізнавайтесь далі.

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