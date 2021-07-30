Грань між роботою і життям продовжує стиратися, і стає вкрай важливо, щоб люди приділяли час заняттям поза офісом, які підтримують їх залученість і мотивацію до роботи.

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Здорове та повноцінне життя поза офісом, хобі та улюблені заняття не тільки принесуть працівникам задоволення та відпочинок, але і допомагають підвищити ефективність роботи.

Особливу увагу бізнесу слід приділяти хобі працівників, які передбачають подолання викликів, наполегливість й розвиток навичок.

Особистий саморозвиток та командний прогрес

Для прикладу вивчення нової мови дає працівникам важливі навички запам'ятовування і розуміння, які підсвідомо впливають на те, як вони будуть працювати із клієнтами. Але це лише практичний інструмент для спілкування і розширення кола ваших клієнтів.

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Ви напевно впевнені у тому, що вивчення мови може поліпшити ваше особисте і професійне життя. Проте ми більш ніж впевнені, що ви не очікуєте від такого, здавалося б, легковажного хобі, як гра у відеоігри, подібного або навіть кращого ефекту для бізнесу.

Поширена помилка щодо відеоігор

Існує поширена помилка, що відеоігри є контрпродуктивними. Люди часто вважають їх марною тратою часу – чимось, що робиться виключно заради розваги, без розвитку будь-яких навичок або глибокого сенсу.

Відеоігри помилково вважають контрпродуктивними / Фото Pexels

Для тих, хто є прихильником саме такого способу мислення, наголосимо: виділення часу для відпочинку і задоволення робить вас та ваших працівників більш продуктивними в довгостроковій перспективі, а зосередження всієї життєвої енергії на роботі може привести до швидкого професійного вигорання.

Дивовижні переваги відеоігор для бізнесу

Неймовірно, але реальні дослідження підтвердили, що користь від відеоігор не обмежується тільки розслабленням. Недавнє дослідження Royal Society Open Science довело, що ігровий процес позитивно корелюється з благополуччям і може надавати позитивний вплив на психічне здоров'я. Таким чином, ви та ваші співробітники можете краще впоратись зі своєю роботою.

Не менш важливо і те, що відеоігри вчать реальним навичкам, які надзвичайно цінні при створенні та веденні бізнесу. Навчитись правильно сприймати невдачі та накопичувати досвід шляхом послідовних зусиль — два фундаментальних компоненти у відеоіграх, які стануть в пригоді всім підприємцям, щоб домогтися успіху.

Багатокористувацькі ігри корисні для бізнесу / Фото Unsplash

Розвиток цих двох навичок необхідний для досягнення успіху практично у всіх відеоіграх, але є й безліч інших дивовижних бізнес-навичок, які можна почерпнути з конкретних видів ігор.

Корисний приклад цього можна побачити в багатокористувацьких іграх, таких як World of Warcraft. Оскільки для перемоги в них потрібно координація дій декількох окремих гравців, вони дають важливі уроки співпраці, поширення інформації, ефективного спілкування та навіть лояльності до партнера.

Знайдіть свою власну "відеогру"

Крім World of Warcraft і подібних ігор існує безліч хобі, схожих на відеоігри. Шукайте ті, що не потребують великих розумових зусиль для заняття ними, такі як малювання або приготування вишуканих страв. Вони можуть бути хорошим способом розслабитися і відпочити, але їх ітераційний характер також вчить важливості послідовних зусиль для досягнення мети, як це роблять відеоігри. Залучайте своїх співробітників до таких практик.

Важливо знайти заняття, що об'єднає працівників / Фото Unsplash

Незалежно від того, чи вирішили ви грати у відеоігри зі співробітниками або щойно придумали своє власне заняття замість цього, ви дуже швидко помітите, наскільки цінний цей досвід є для вашого бізнесу. І, мабуть, єдине, що може бути цікавіше для підприємця, окрім його власного професійного зростання, це те, що його співробітники теж стають кращими у професійному контексті.

Таким чином заохочуючи своїх співробітників спільно грати у відеоігри у вільний час, ви заохочуєте їх до того, щоб вони ставали більш майстерними бізнесменами. Фундаментальні навички, набуті в процесі такої діяльності, не тільки сприятимуть покращенню мікроклімату у колективі, а й принесуть користь вашому бізнесу.

Адже ваші співробітники стануть більш задоволеними від роботи у такому колективі, як наслідок – ефективніша робота ваших співробітників буде означати більший успіх для вашого бізнесу.