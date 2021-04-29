"Віддаленка": перешкода, витрати чи можливості для бізнесу

Які фактори можуть завадити бізнесу, якщо він має працювати дистанційно? І чи є можливість позбутися більшості проблем ще на старті? Розповідаємо про це далі.

Перешкоди для віддаленої співпраці

Київ та деякі інші міста України вийшли з локдауну. Чи повернуться вони туди знову – неможливо спрогнозувати. Щоб роботу бізнесу не диктувала пандемія коронавірусу, варто задуматися про переведення своїх працівників на дистанційний чи гібридний формати роботи. Це безпечно для працівників та вигідно для компанії.

До теми Офіс у кишені: як організувати дистанційну роботу, не втративши ефективності

Що варто врахувати

Віддалена робота здатна підвищити ефективність працівника. Але для цього потрібно правильно організувати його робоче місце в домашніх умовах. Для початку – це безперебійний інтернет та доступ до усіх необхідних інструментів та ресурсів компанії. Адже саме це запорука того, що працівник завжди зможе мати доступ до спільних завдань, відповідати на листи електронною поштою, приєднуватися до зустрічей в онлайн-конференціях та працювати над проєктами разом з іншими колегами.

Насправді для того, щоб забезпечити кожного віддаленого працівника інтернетом, не потрібно шукати додаткові цифри в бюджеті. Для своїх бізнес-клієнтів Київстар пропонує цікавий варіант рішення – підключити інтернет працівникам вдома на таких умовах, коли ні працівникам, ні бізнесу не потрібно витрачати гроші.

Інтернет без оплат – акція від Київстар

Абоненти корпоративних тарифних планів лінійки Smart можуть підключити проводовий інтернет вдома швидкістю до 100 мегабіт на секунду без додаткової плати за користування сервісом.

Платня нараховується лише за послуги мобільного зв'язку за обраним тарифним планом. Скористатися акційними умовами підключення можна в усіх містах України, де є покриття послуги "Персональний інтернет" / "Домашній інтернет".

Ефективна праця навіть поза офісом – актуальна потреба компаній у новій бізнес-реальності. Тому Київстар пропонує своїм клієнтам скористатися вигідною пропозицією – забезпечити працівників якісним домашнім інтернетом для продуктивної роботи команд у віддаленому режимі,

– пояснює директор із розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар Костянтин Вечір.



Безперебійний інтернет – основа для ефективної роботи вдома / Фото Unsplash

Як підключити персональний інтернет

Перевірте, чи є покриття послуги за адресою, за якою ви хочете підключити інтернет. Це можна зробити за посиланням. Залиште попередню заявку на сайті або відразу завітайте до найближчого магазину Київстар, щоб підписати договір. Це може зробити ФОП, координатор, директор або інша вповноважена особа компанії – клієнта Київстар.

Кому корисна ця пропозиція

Онлайн-магазини

Скористатися акційною пропозицією можуть нові та наявні корпоративні клієнти Київстар (тарифні плани лінійки Smart), у тому числі ті, яким уже підключено послугу "Домашній інтернет" за їхньою адресою. Детальніше про умови підключення – на сайті компанії.

Якщо найбільшому ритейлерові у світі з 92 тисячами працівників – компанії Amazon – удалося перевести персонал на дистанційний режим роботи, то це під силу кожному бізнесу, який займається роздрібною чи оптовою торгівлею.

Amazon перевів усіх працівників, де це було можливо, на віддалену роботу як мінімум до кінця червня. І тепер спеціалісти колцентрів та підтримки, які напряму взаємодіють із клієнтами, працюють із дому. Так само й фінансові та IT-відділи.

В Україні за наявності доступу до інтернету бізнес також може перейти на дистанційну роботу:

Створити колцентр без офісу можна всього за 15 хвилин з Віртуальною мобільною АТС від Київстар.

без офісу можна всього за 15 хвилин з Віртуальною мобільною АТС від Київстар. Фінансисти та аналітики працюватимуть будь-де, маючи віддалений доступ до хмарних сервісів компанії. Приєднуватися до онлайн-зустрічей, працювати в командах та над спільними завданнями український бізнес дає змогу StarTeams та Office 365.

працюватимуть будь-де, маючи віддалений доступ до хмарних сервісів компанії. Приєднуватися до онлайн-зустрічей, працювати в командах та над спільними завданнями український бізнес дає змогу StarTeams та Office 365. ІТ-спеціалісти використовуватимуть інструменти глобальної платформи Azure для аналізу даних та розробки програмних продуктів.

Фінансові структури

Компанії American Express, Capital One та Lincoln Financial Group, які пропонують клієнтам фінансові та банківські послуги, перевели більшість своїх працівників на віддалену роботу.

ІТ-компанії

Техногігант Microsoft, який продає, зокрема, хмарні продукти, одразу ж дозволив персоналу працювати з дому 50% робочого часу. А от ІТ-компанія Infosys вирішила назавжди перейти на віддалений формат співпраці зі спеціалістами.

Сфера маркетингу

Серед маркетингових компаній відзначилися Hawke Media та HubSpot. Специфіка цієї сфери дала компаніям змогу перевести практично всіх працівників на дистанційну роботу.

Освітні заклади

Через пандемію COVID-19 сфера освіти зазнала чи не найбільшої трансформації. Тепер учителі та репетитори не мають поспішати до класів, а можуть викладати з дому. Такий формат навчання був популярний і до пандемії, але тепер його обирає дедалі більше компаній, про що свідчить досвід Lambda School.

Ресторани та магазини

Запровадити дистанційну співпрацю, здавалося б, можна в будь-якій компанії. Проте як щодо ресторанів та магазинів? Продавцям, консультантам, офіціантам, кухарям необхідно й далі фізично бути на робочих місцях. Але ж у закладах торгівлі та громадського харчування є також фінансисти, оператори колцентрів, аналітики, ІТ-спеціалісти, маркетологи тощо. Цю категорію працівників є змога й сенс перевести на дистанційну чи гібридну роботи.

Так, відома своєю кавою мережа Starbucks щонайменше до жовтня 2021 року дозволила персоналу бекофісів працювати з дому. А другий найбільший ритейлер США Target планує працювати в гібридному режимі й після пандемії.

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Можливості

Сьогодні дистанційна робота – це не лише потреба, а й безмежні перспективи. Перевівши працівників на дистанційну роботу або роботу в гібридному форматі, бізнес:

підвищить свою ефективність, а також ступінь задоволеності працівників;

скоротить витрати на офіс та дороге обладнання;

диджиталізується відповідно до вимог часу.

Першим кроком до досягнення цих переваг стане дозвіл спеціалістам працювати з дому завдяки інтернету від Київстар Бізнес.