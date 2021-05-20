Законопроєкт, запропонований міністерством розвитку, праці та технологій Польщі, серед іншого передбачає відшкодування у грошовому еквіваленті витрат на енергію та доступ до мережі під час віддаленої роботи. Таким чином польський уряд, після консультацій із працедавцями та професійними спілками, планує внормувати відшкодування виробничих витрат, які на даний час де-факто оплачуються працівником, що працює дистанційно.

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Польські чиновники також планують визначити мінімальний каталог витрат, оплату відшкодування яких, може вимагати працівник, що працює віддалено. Водночас на законодавчому рівні планується визначити обов'язки роботодавця у забезпеченні працівника інструментами та матеріалами для віддаленої роботи.

Йдеться про витрати на встановлення інструментів для роботи та їх ремонт, витрати на електроенергію та доступ до мережі. Інформація про грошовий еквівалент та порядок здійснення віддаленої роботи повинні бути узгоджені між працівником та роботодавцем. Принципи віддаленої роботи мають бути визначені за погодженням з профспілками (якщо вони функціонують в установі) або представниками працівників чи особисто працівника.

Організувати робоче місце у дистанційному форматі не завжди легко / Фото RP.PL

Ми не встановлюємо спосіб та порядок обчислення грошового еквівалента. Однак ми надаємо поради, які сторони повинні врахувати при врегулюванні витрат,

– зазначила представник польського міністерства розвитку, праці та технологій – Аніта Гварек

Нововведенням також буде дозвіл для працівника, який працює у звичному форматі, не більше 12 робочих днів, виступити ініціатором дистанційної роботи. Тобто працівнику, у виняткових випадках законодавчо надається право, повідомити роботодавця, для прикладу у телефонному режимі, що він хоче працювати віддалено у певний день робочого тижня.

В Україні за наявності доступу до інтернету бізнес також може перейти на дистанційну роботу:

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Фінансисти та аналітики можуть працювати будь-де, маючи віддалений доступ до хмарних сервісів компанії. Приєднуватися до онлайн-зустрічей, працювати в командах та над спільними завданнями український бізнес дає змогу StarTeams та Office 365.

можуть працювати будь-де, маючи віддалений доступ до хмарних сервісів компанії. Приєднуватися до онлайн-зустрічей, працювати в командах та над спільними завданнями український бізнес дає змогу StarTeams та Office 365. ІТ-спеціалісти мають змогу активно використовувати інструменти глобальної платформи Azure для аналізу даних та розробки програмних продуктів.

Звичайно, ми робимо винятки, які стосуються надзвичайних ситуацій, таких як епідемії. Працедавець може рекомендувати працівнику працювати дистанційно, але працівник повинен підтвердити, що у нього для цього є умови. Інший випадок – коли роботодавець не може забезпечити безпечні умови праці з незалежних від нього причин. Це два випадки коли можливе здійснення роботи у віддаленому режимі,

– підкреслила Аніта Гварек.

Попередньо відомо, що польський уряд планує ввести в дію ці нововведення лише через три місяці після встановлення офіційного терміну закінчення епідемії коронавірусу у Польщі, попри попередні пропозиції набуття чинності ними з 1 січня 2022 року.

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