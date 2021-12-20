Найкращою компанією 2021 року визнано Microsoft, капіталізація якої перевищила 2 трильйони доларів, а вартість акцій зросла на 53%. Найгіршою стала Meta (раніше – Facebook).

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Деталі рейтингу

Загалом найгіршою Meta вважають 8% опитаних. Це на 50% більше, ніж показник передостанньої компанії у рейтингу – китайської Alibaba.

Респонденти звинуватили компанію Цукерберга у цензурі, розповсюдженні дезінформації, а також у "розвитку ультраправого екстремізму" та "підриві демократії по всьому світу".

При цьому 30% опитаних переконані, що Meta все ще може виправити ситуацію, якщо публічно вибачиться і пожертвує значну частину свого доходу на благодійність.

Зверніть увагу! Негативний імідж Meta спричинений цьогорічною публікацією The Facebook Files.

Деякі опитані вважають ребрендинг Meta цинічною спробою змістити фокус з проблем Facebook, а інші назвали це новим шансом піти у правильному напрямку.

Цікаво, що окрім Meta та Alibaba до списку найгірших компаній 2021 року потрапили: