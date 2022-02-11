Видання Forbes Ukraine оголосило підприємця року: хто переміг у номінації

Видання Forbes Ukraine назвало підприємцем року засновника і CEO виробника охоронних систем Ajax Олександра Конотопського. Нагородження відбулось 10 лютого у Києві на закритому заході.

На головну премію номінували 8 кандидатів. Переможця обрала команда журі з 7 експертів.

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Номінанти на премію від Forbes Ukraine

За звання підприємця року також змагались:

Катерина Костерева, Terrasoft;

Олег Гороховський, monobank;

Макс Поляков, FireFly;

Вячеслав Климов і Володимир Поперешнюк, "Нова пошта";

Влад Яценко, Revolut;

Владислав та Ірина Чечоткіни, Rozetka;

Філя Жебровська, "Фармак".

Що відомо про бізнес переможця головної номінації Ajax Systems – міжнародна технологічна компанія, що розробляє дротові та бездротові системи безпеки і має власне виробництво повного циклу. Заснована у 2011 році, головний офіс і виробничі потужності розташовані у Києві.

Окрім основної номінації, Forbes Ukraine визначило переможців й в інших категоріях:

"Стратегічне мислення" – Олександр Конотопський, Ajax;

"Бездоганна репутація" – Томаш Фіала, Dragon Capital;

"Читацькі симпатії" – Олег Гороховський, monobank;

"Жіноче лідерство" – Катерина Костерева, Terrasoft;

"Нові горизонти" – Вячеслав Климов і Володимир Поперешнюк, "Нова пошта".

Додамо, що учасниками конкурсу були українці або іноземці, які ведуть бізнес в Україні з річним обігом та/або оцінкою бізнесу від 50 мільйонів доларів, мають у ньому частку не менше ніж 25% і беруть безпосередню участь в управлінні компанії, ухвалюють у ній ключові рішення.