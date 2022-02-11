Видання Forbes Ukraine оголосило підприємця року: хто переміг у номінації
Джерело:Forbes Ukraine
Видання Forbes Ukraine назвало підприємцем року засновника і CEO виробника охоронних систем Ajax Олександра Конотопського. Нагородження відбулось 10 лютого у Києві на закритому заході.
На головну премію номінували 8 кандидатів. Переможця обрала команда журі з 7 експертів.
Читайте також Одна з найбагатших бізнесвумен України потрапила до списку найвпливовіших жінок Forbes
Номінанти на премію від Forbes Ukraine
За звання підприємця року також змагались:
- Катерина Костерева, Terrasoft;
- Олег Гороховський, monobank;
- Макс Поляков, FireFly;
- Вячеслав Климов і Володимир Поперешнюк, "Нова пошта";
- Влад Яценко, Revolut;
- Владислав та Ірина Чечоткіни, Rozetka;
- Філя Жебровська, "Фармак".
Що відомо про бізнес переможця головної номінаціїAjax Systems – міжнародна технологічна компанія, що розробляє дротові та бездротові системи безпеки і має власне виробництво повного циклу. Заснована у 2011 році, головний офіс і виробничі потужності розташовані у Києві.
Окрім основної номінації, Forbes Ukraine визначило переможців й в інших категоріях:
- "Стратегічне мислення" – Олександр Конотопський, Ajax;
- "Бездоганна репутація" – Томаш Фіала, Dragon Capital;
- "Читацькі симпатії" – Олег Гороховський, monobank;
- "Жіноче лідерство" – Катерина Костерева, Terrasoft;
- "Нові горизонти" – Вячеслав Климов і Володимир Поперешнюк, "Нова пошта".
Додамо, що учасниками конкурсу були українці або іноземці, які ведуть бізнес в Україні з річним обігом та/або оцінкою бізнесу від 50 мільйонів доларів, мають у ньому частку не менше ніж 25% і беруть безпосередню участь в управлінні компанії, ухвалюють у ній ключові рішення.