На головну премію номінували 8 кандидатів. Переможця обрала команда журі з 7 експертів.

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Номінанти на премію від Forbes Ukraine

За звання підприємця року також змагались:

  • Катерина Костерева, Terrasoft;
  • Олег Гороховський, monobank;
  • Макс Поляков, FireFly;
  • Вячеслав Климов і Володимир Поперешнюк, "Нова пошта";
  • Влад Яценко, Revolut;
  • Владислав та Ірина Чечоткіни, Rozetka;
  • Філя Жебровська, "Фармак".

Що відомо про бізнес переможця головної номінації

Ajax Systems – міжнародна технологічна компанія, що розробляє дротові та бездротові системи безпеки і має власне виробництво повного циклу. Заснована у 2011 році, головний офіс і виробничі потужності розташовані у Києві.

Окрім основної номінації, Forbes Ukraine визначило переможців й в інших категоріях:

  • "Стратегічне мислення" – Олександр Конотопський, Ajax;
  • "Бездоганна репутація" – Томаш Фіала, Dragon Capital;
  • "Читацькі симпатії" – Олег Гороховський, monobank;
  • "Жіноче лідерство" – Катерина Костерева, Terrasoft;
  • "Нові горизонти" – Вячеслав Климов і Володимир Поперешнюк, "Нова пошта".

Додамо, що учасниками конкурсу були українці або іноземці, які ведуть бізнес в Україні з річним обігом та/або оцінкою бізнесу від 50 мільйонів доларів, мають у ньому частку не менше ніж 25% і беруть безпосередню участь в управлінні компанії, ухвалюють у ній ключові рішення.