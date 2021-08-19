Коли Чжан Конгюань розпочав свій бізнес з виробництва кросівок – понад три десятиліття тому — він не міг дозволити собі купити чи збудувати фабрику. Тому йому довелось використати для початку багатомільярдного бізнесу приміщення свиноферми серед рисових полів на заході Тайваню.

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На сьогодні статки промислової групи Huali перевищують 13 мільярдів доларів, а компанія Чжан Конгюаня виготовляє понад 180 мільйонів пар взуття на рік.

Я виріс в сільській місцевості та просто керую невеликою компанією. Впродовж останніх десятиліть я лише спрямовую всі свої зусилля у взуття,

– сказав Чжан в інтерв'ю тайваньському виданню Business Weekly

Початок успішного бізнесу найбагатшого тайванця

Чжан Конгюань народився в селянській родині на Тайвані у 1948 році. Після закінчення сільськогосподарського коледжу він почав працювати на фабриці з виробництва жіночого взуття. Згодом він накопичив грошей, щоб відкрити власну фірму. В 1980-х роках створив декілька взуттєвих підприємств на Тайвані та в Гуандуні на півдні Китаю.

У 1990 році Чжан заснував компанію Liangxing Industrial з партнерами в Гонконзі. Liangxing Group вийшла на біржу в Гонконгу в 1995 році й пізніше була перейменована в Symphony Holdings. У 2004 році Чжан Конгюань заснував компанію Huali, а у 2014 році він і його родина викупили активи у Symphony для розвитку саме компанії Huali.

Засновник Huali Чжан Конгюань / Фото Min.news

Кросівки для Nike і Puma

Компанія Чжан Конгюаня на сьогодні має заводи в Китаї, М'янмі, В'єтнамі та Домініканській республіці. А її продукція поставляється десяткам брендів зі світовим ім'ям, таким як Nike, Puma, UGG і Vans.

Бізнес Huali з виробництва кросівок стає дедалі успішнішим, і аналітики очікують, що у середньостроковій перспективі Nike значно збільшить обсяги замовлень у тайванської компанії.

Huali Industrial Group Company Limited виготовляє спортивне взуття, черевики, спортивні сандалі, тапочки та іншу продукцію. Huali Industrial Group також поставляє замовникам пресформи для виготовлення взуття, шкарпетки, текстильні та хімічні матеріали.

Найбагатший у Тайвані

Акції Huali виросли на 162% з моменту виходу на біржу в Шеньчжені у квітні цього року. Це дозволило Чжану Конгюаню, який володіє 87% акцій компанії разом зі своєю сім'єю, очолити список багатіїв острова.

На сьогодні його родина багатша за інших тайванських мільярдерів, які завжди на слуху у світі бізнесу. Для прикладу Террі Гоу з Foxconn Technology Group, яка виробляє iPhone для Apple Inc. Статки тайванського магната, компанія якого відома всім фанатам продукції Apple, майже удвічі менші, аніж статки власника бізнесу із виробництва кросівок.

Террі Гоу удвічі бідніший за родину Чжан Конгюаня / Скриншот Youtube

За даними Forbes, власник Foxconn володіє лише 6,3 мільярда доларів, на противагу 13,8 мільярда статків Чжан Конгюаня та родини, згідно з інформацією Forbes.

Приклад Чжан Конгюаня засвідчив, що величезні статки можна сколотити не лише завдяки контрактному виробництву високотехнологічної продукції, а й на взутті.

Скромний мільярдер з Тайваню

Проте попри мільярдні статки Чжан Конгюан і надалі залишається скромним в оцінках власних досягнень, та твердить що мільярди доларів не змінять його звичний стиль життя.

Я нудний чоловік. Я просто буду продовжувати робити те, що у мене добре виходить,

– каже найбагатший тайванець.

Як Huali вдалось уникнути критичних наслідків пандемії COVID-19

Саме завдяки тому, що виробничі потужності компанії розташовані у різних частинах світу, де спалахи коронавірусу та відповідно жорсткі обмеження не були одночасними у 2020 році, Huali зберегла стабільні потужності та обсяги поставок.

Вдале розташування заводів по всьому світу певною мірою допомогло Huali досягти вищих темпів зростання прибутків, ніж в аналогічних компаній галузі,

– твердить Жао Шулі, аналітик шанхайської компанії Industrial Securities Co.

Минулого року компанія Huali отримала дохід в розмірі 2,1 мільярда доларів США, а чистий прибуток зріс на 8%, у порівнянні з 2019 роком. Станом на кінець 2020 року компанія по всьому світу вже мала 21 виробничу базу.

Проте аналітики стверджують, що пандемія COVID-19 та залежність компанії Huali від деяких великих клієнтів все ж таки стримують її подальше зростання.