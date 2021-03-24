Від кочегара до мільярдера: як Ілон Маск заробив свої гроші

Ілона Маска знають як успішного мільярдера, а сам він себе проголосив "технокоролем" компанії Tesla. Як Ілон Маск став успішним, читайте далі.

Статки Ілона Маска Bloomberg оцінює в 171 мільярд доларів, що робить його другою найбагатшою людиною світу. Але до цього статусу Ілон Маск йшов довго.

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Цікаві заробітки Ілона Маска

Продав власну відеогру у 12 років

Космос приваблював Маска ще з дитинства. Тоді він створив гру на космічну тематику під назвою Blastar. Там потрібно було знищити інопланетний корабель, на якому везли зброю масового знищення. За це йому заплатили 500 доларів.

Робота у котельні

У 1988 році Ілон Маск переїхав з Південної Африки та оселився у Канаді. Там він працював на різноманітних роботах, зокрема:

доглядав за овочами на фермі двоюрідного брата;

працював на лісозаготівлі.

Після цього він звернувся у місцевий центр зайнятості та запитав про роботу з найвищою зарплатою. Так він потрапив на роботу в котельну, де платили 18 доларів за годину – багато як на 1989 рік.

Штурм світу бізнесу

Разом з братом Кімбалом Ілон Маск вирішив пробитися у світ бізнесу. Вони почали надзвонювати бізнесменам та просити про зустріч. На таку пропозицію відгукнувся Пітер Ніколсон, керівник Банку Нової Шотландії. Його зачарував Ілон Маск, тож бізнесмен став його наставником та запропонував літню практику в банку за 14 доларів на годину.

Продаж комп'ютерів

Навчаючись в університетів, Ілон Маск продавав комп'ютери та різні деталі у своїй кімнаті в гуртожитку. Він був настільки добрий у своїй справі, що однокурсники часто зверталися до нього з різними технічними проблемами.

Створив нічний клуб

Одних комп'ютерів було замало. Коли Маск навчався в Університеті Пенсільванії, то переїхав з другом у будинок з 10 спальнями біля університету. Протягом тижня вони вдвох навчались, але на вихідних вони перетворювали це місце у справжнісінький нічний клуб.

Ілон Маск зі своєю підприємницькою жилкою завжди залишався тверезим та тримав ситуацію під контролем. Одна така вечірка давала йому гроші на цілий місяць оренди.

Перший стартап

У 1995 році Маск кинув аспірантуру у Стенфордському університеті, бо побачив куди більші можливості в інтернеті. Разом з братом він заснував Zip2, компанію, яка розробляла програмне забезпечення для газет, що дозволяло розміщувати новини в інтернеті. Для цього їм знадобилося 28 тисяч доларів, які їм позичив батько.

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Перший мільйон

Через 4 роки Ілон Маск став мільйонером, продавши свій стартап Zip2. З цього він особисто отримав 22 мільйони доларів, які він одразу ж вклав в наступну компанію — X.com, відому зараз як PayPal.

З її продажу Маск отримав чистого прибутку в 180 мільйонів доларів. Ці гроші стали базою для подальшого створення таких гігантів як Tesla та SpaceX, але це вже інша історія.