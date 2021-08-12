Від 90-х до сьогодні: успішні компанії, створені у незалежній Україні

Разом зі становленням незалежності в Україні активно почало розвиватись підприємництво. Після падіння комуністичного режиму, приватна власність та можливість відкрити власну справу стали не тільки реальними, але й необхідними молодій державі, щоб заповнити важливі сектори нової економіки.

Якщо ще 30 років тому, на початку "лихих 90-х", успішними підприємцями ставали переважно торговці на ринку, то сучасний бізнес незалежної України можна з упевненістю назвати диверсифікованим та розвинутим. З'являється все більше вітчизняних стартапів, котрі залучають інвестиції на міжнародних майданчиках, а успіх компанії залежить далеко не від особистих статків засновників чи наявності у них зв'язків "зверху".

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Бізнес 24 розповідає про успішні українські компанії, створені протягом періоду незалежності. Як вони досягли успіху та що їх всіх об'єднує – далі у матеріалі.

Історія українського бізнесу: коротко

У Радянському Союзі існували тільки державна та колективна форми власності. На той час можна було займатись лише індивідуальним господарством – це був єдиний дозволений сегмент приватної справи. Радянські підприємства були підзвітними партійним органам, а духу ініціативності та конкурентності взагалі не панувало.

Розвиток українського бізнесу протягом періоду незалежності можна умовно розділити на декілька етапів:

"Силове" підприємництво у 1990-х. Оренда приміщень, безперешкодна діяльність бізнесу та бодай якісь прибутки були неможливими без так званої "криші" – зв'язків із кримінальними колами, які гарантували підприємствам безпеку. Згодом помітний вплив на бізнес мали "злодії у законі", а мафіозні групи кооперувались із силовими блоками. Примарна стабільність на початку 2000-х. Той бізнес, якому вдалось втриматись на плаву протягом 90-х, закріпив власний капітал та зміг перейти від екстенсивного господарювання до інтенсивного. Саме тоді настав час перших капітальних інвестицій, спроб та новацій, однак конкуренція олігархічних груп стримувала розвиток середнього бізнесу. Економічна криза 2008 року. Девальвація гривні та крах системи кредитування вказали на відсутність єдиних та прозорих правил гри на національному ринку бізнесу. Багато підприємств збанкрутували, що водночас навчило безліч компаній бути гнучкими та вміти адаптовуватись до найскладніших обставин. Революція Гідності та початок війни у 2014 році. Агресор окуповує промисловий Донбас і туристичний Крим. Разом з тим в українського бізнесу з'являються амбіції, а інноваційні технології, розвиток логістики та нові тенденції на ринку послуг виводять українські підприємства на західний ринок. Безліч вітчизняних компаній правильно використали міжнародну увагу до нашої держави та зробили це своєю перевагою. Український бізнес поступово перестає орієнтуватись на російський ринок, де економіка будується довкола цін на нафту і газ, а обирає власний шлях та намагається мислити на перспективу. Початок пандемії у 2020 році. Бізнес переживає складні часи – світ бореться з пандемією коронавірусу. Разом з тим вимушені тренди диджиталізації підіймають український сектор IT до небачених висот – технологічні бізнес-ідеї наших земляків масово отримують фінансову підтримку закордонних інвесторів.

Зараз як ніколи сприятливий час для українських технологічних компаній / Фото BMC Software

Успішні компанії незалежної України

Якщо перші бізнесмени та бізнесвумен незалежної України ставили перед собою єдину ціль – вижити, то сучасні українські компанії мають неймовірно великий майданчик для розвитку. Підхід до підприємницької діяльності сьогодні безумовно є більш творчим, свідомим та стратегічним.

Успіх бізнесу можна виміряти за різними критеріями, і зазвичай основним показником є прибуток компанії. Однак редакція Бізнес 24 прагне познайомити вас не з тими підприємствами, яким просто вдалось заробити великі гроші, а передусім з тими, котрі отримали міжнародне визнання та справді певним чином змінили світ.

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Kwambio

Ідея створити компанію Kwambio виникла в українців Володимира Усова та Дмитра Кривошея. Представивши концепцію на конкурсі стартапів IT-конференції IDCEE, хлопці перемогли та отримали пів мільйона доларів на її реалізацію, розпочавши діяльність у 2014 році. Пізніше стартап залучив ще 650 тисяч доларів інвестицій від компанії TechStars.

Українська компанія займається керамічним 3D-друком / Фото Kwambio

Зараз Kwambio входить у топ-4 найкращих компаній із виробництва керамічної продукції на 3D-принтерах, має потужності в Одесі та Нью-Йорку. Клієнтами Kwambio стали General Electric, Coca-Cola, Airbus та навіть NASA.

Потужності Kwambio в Одесі / Фото Kwambio

У 2019 році компанія розпочала проєкт ADAM, спрямований на друк людських кісток та навіть внутрішніх органів. Необхідні матеріали спершу протестували у Швеції, а згодом відбулись успішні доклінічні дослідження в Україні.

Хочеться зробити свій внесок, щоб, коли нас не стане, залишилось щось таке, чим можна було б пишатись, і чим би пишались після нас,

– підкреслює засновник Kwambio Володимир Усов.

Технологія ADAM від Kwambio: дивіться відео

Time 4 Machine

Time 4 Machine – це українська компанія, яка займається виробництвом та продажем унікальних 3D-пазлів з металу. До цього засновник компанії Денис Охріменко був співвласником Ugears, яка створює конструктор з дерев'яних деталей, однак через розбіжності з бізнес-партнером продав свою частку й розпочав нову справу.

Моделі Time 4 Machine / Фото Time 4 Machine

Вперше прототипи металевих моделей Денис презентував на виставці іграшок Spielwarenmesse у Нюрнберзі в лютому 2017 року. На платформі Kickstarter за другою спробою вдалось зібрати 430 тисяч доларів інвестицій зі всього світу, хоча спершу компанія планувала залучити всього бодай 15 тисяч доларів.

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Вироби Time 4 Machine одразу отримали близько 3 000 попередніх замовлень, зокрема з Китаю, США та Європи. В Україні, щоправда, замовлень і зараз порівняно небагато – металеві деталі доволі дорогі, однак компанія постійно працює над можливостями знизити ціну. Зараз у Time 4 Machine є ціла низка унікальних моделей:

поїзд;

літак;

ракета;

автомобілі;

трактор;

танк;

годинник тощо.

Аналогів продукції української компанії у світі немає.

Вироби Time 4 Machine: дивіться відео

Emotion Labs

Українська компанія Emotion Labs розробляє пристрої, які здатні вимірювати біологічні сигнали людського організму та визначати рівень стресу. Створена у 2014 році тоді 19-річною Єлизаветою Воронковою, компанія зібрала понад 30 тисяч доларів на платформі Kickstarter.

У 2017 році проєкт Force Emotion (перша назва компанії) увійшов до престижного американського бізнес-інкубатора The Alchemist Accelerator і почав співпрацювати з такими гігантами, як Analog Devices, Phillip Morris, RGAx, а також з мережею будинків для літніх людей.

Зараз гордістю компанії є годинник EMwatch, який здатен розпізнавати стресові стани на основі понад 20 різних параметрів, у тому числі – якості сну та серцевої активності.

У 2018 році компанія продала 2 500 своїх пристроїв у роздріб, після чого підписала контракт з декількома японськими партнерами. Усі пристрої Emotion Labs збирають в Україні, поблизу Києва.

Годинники EMwatch: дивіться відео

Petcube

Petcube Inc. заснували троє українців у вересні 2012 року. Вже наступного року компанія отримала 251 тисячу доларів на Kickstarter, і на той момент стала найуспішнішим українським проєктом на платформі. У жовтні 2017 року Petcube залучила 10 мільйонів доларів від венчурних фондів Almaz Capital, AVentures та бізнес-інкубатора Y Combinator.

Українська компанія виробляє пристрої для власників домашніх тварин, за допомогою яких вони можуть дистанційно стежити, розмовляти та навіть гратись зі своїми улюбленцями.

Пристрої Petcube: дивіться відео

На Petcube працює понад 60 працівників, компанія має свої представництва у Сан-Франциско та Шеньчжені, а розробка додатків для смартфона відбувалась у Києві.

Пристрої компанії продають більше ніж 2 500 фізичних магазинів у США, а також Amazon. Окрім українського ринку, гаджети Petcube стали популярними у Японії, Великій Британії, Австралії та Канаді.

Petcube дозволяє комунікувати з домашнім улюбленцем дистанційно / Фото Petcube

Grammarly

Онлайн-сервіс на базі штучного інтелекту допомагає покращити якість письма англійською мовою. Компанію заснували українці Олексій Шевченко, Максим Литвин та Дмитро Лідер у 2009 році. Зараз сервісами Grammarly щодня користуються 30 мільйонів людей у всьому світі, а також понад 30 тисяч команд бізнес-клієнтів.

Наразі Grammarly є одним із найвідоміших у світі сервісів для покращення текстів англійською мовою. Він надає рекомендації щодо:

правильності (граматика та механіки письма);

чіткості (стислість та зрозумілість);

захопливості (словниковий запас та його розмаїття);

тону повідомлення (формальність, ввічливість і впевненість).

Продукти Grammarly доступні для різних інтерфейсів та пристроїв — це вебредактор, розширення для браузерів, десктоп-версія, надбудова для Microsoft Office, додаток для iPad та мобільні клавіатури.

Як працює Grammarly: дивіться відео

У жовтні 2019 року, після другого раунду фінансування, Grammarly досягли статусу "єдинорога" – стартапу, оціненого у понад 1 мільярд доларів. У вересні 2020 року компанія презентувала нове браузерне розширення зі спеціальними функціями для допомоги у діловому спілкуванні англійською.

Що об'єднує українські компанії, створені протягом періоду незалежності

Всі успішні українські компанії сучасності пройшли різний шлях, але удосконалювались разом із розвитком незалежної України. Їхні творці – новатори, які здатні генерувати унікальні ідеї, в які ще 30 років тому неможливо було навіть повірити, не те щоб реалізувати. Не минулось без труднощів, однак сьогодні українське підприємництво здатне наслідувати глобальні тренди, підлаштовуватись під різноманітні обставини та заявляти про себе на міжнародних ринках.

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Незалежна Україна дозволила здобути самостійність українським компаніям, які сьогодні не тільки стають передовими на батьківщині, але й мають попит за кордоном, і за успіхами яких можна спостерігати з гордістю.