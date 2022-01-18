Від 250 доларів при 2 000 підписників: як і скільки заробляють інфлюенсери у США

Соціальні мережі створили новий підприємницький феномен – інфлюенсерів. Нині чи не кожен блогер намагається монетизувати свій контент та почати заробляти завдяки рекламним інтеграціям.

Американський ринок розвивається у цьому напрямку набагато активніше, ніж український. Видання Business Insider опитало інстаграм-інфлюенсерів США і дізналося, як і скільки вони заробляють.

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Як заробляють американські інфлюенсери

Соціальна мережа Instagram не має обмежень щодо кількості підписників, при якій власник акаунту може монетизувати свій контент. Наприклад, інфлюенсерка Кайла Комптон стала амбасадоркою ювелірної компанії PurdaVida, коли її акаунт налічував менше ніж 2 тисячі фоловерів.

За одну рекламну інтеграцію блогерка отримувала 250 доларів. Крім того, їй додатково платили за поширення партнерських посилань і промокодів, а також за їхнє використання підписниками.

Instagram й сам платить творцям контенту напряму у межах низки заохочувальних програм. Одна з них – Bonuses для Reels. Контент починає монетизуватись тоді, коли його подивилась понад 1 тисяча користувачів.

Ще одна програма Badges дозволяє отримувати донати під час прямих етерів IG Live. Однак така можливість обмежена географічно, акаунт має бути зареєстрований як business або creator, а інфлюенсер повинен мати не менше ніж 10 тисяч фоловерів.

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Чому багато підписників – це не завжди добре

Безліч американських брендів нині надають перевагу саме мікроінфлюенсерам, у яких менше, ніж 100 тисяч підписників. Компанії роблять ставку на те, що такі блогери є нішевими, щирими, а їхня аудиторія – активна і не "накручена". Подібні угоди приносять блогерам у США від кількох сотень до кількох тисяч доларів.

Скільки заробляють інфлюенсери у США

Тайлер Шанел, 12 тисяч підписників, отримує за співпрацю з брендами від 600 до 4 тисяч доларів . Один рекламний допис коштує до 650 доларів, а опублікований сторі – до 250 доларів.

. Один рекламний допис коштує до 650 доларів, а опублікований сторі – до 250 доларів. Тревел-блогерка Мейсі Маріано має 102 тисячі фоловерів. Допис із рекламою товару або послуги у неї коштує 1 200 доларів , а відео у стрічці акаунту – 2 тисячі доларів.

, а відео у стрічці акаунту – 2 тисячі доларів. Бетані Еверет-Реткліфф, лайфстайл-мікроблогерка з 16 тисячами фоловерів, заробила у жовтні 2021 року 8 тисяч доларів від співпраці з брендами. При цьому дівчина додатково отримала 508 доларів комісійних з партнерських посилань.

від співпраці з брендами. При цьому дівчина додатково отримала 508 доларів комісійних з партнерських посилань. Дописи і сторіс в інстаграм-акаунті Джехави Брауна, який налічує 70 тисяч підписників, можуть коштувати до 2 500 доларів.

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