Від 200 євро до 6,3 мільярда доларів капіталізації: як студентський стартап досяг успіху

Всього за 6 років компанія-розробник програмного забезпечення Personio стала одним із найдорожчих стартапів Європи. Нині її оцінюють у 6,3 мільярда доларів, хоча на момент першої інвестиції на рахунку творців залишалось всього 200 євро.

Personio створили у 2015 році четверо студентів Мюнхенського центру цифрових технологій і менеджменту – Ханно Реннер, Арсеній Вершинін, Роман Шумахер та Ігнац Форстмайєр. На старті у молодиків не було офісу, а на розробку першої версії продукту вони витратили всі свої заощадження у надії, що їхня ідея таки "вистрелить".

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Чим займається компанія Personio

Ідея створення Personio, сервісу для малого та середнього бізнесу, виникла після скарги друга Реннера на складнощі у процесах управління персоналом у компанії, де той працював технічним директором.

Тоді четверо друзів створили першу версію Personio – програмне забезпечення, яке дозволяє оптимізувати комунікацію з персоналом компаній та полегшує роботу HR. На виторг від продажу початкової версії декільком підприємствам хлопці придбали свої перші ліцензії, взяли в оренду невеликий офіс та найняли декілька співробітників.

Від 200 євро на рахунку до 6,3 мільярда доларів капіталізації

У липні 2016 року Personio залучила 2,1 мільйона євро у межах початкового етапу фінансування. Основним інвестором став фонд Global Founders Capital, який колись допоміг розвинутись платформам LinkedIn та Facebook.

Втім, така величезна інвестиція не тільки стала приємним сюрпризом для Personio, а й фактично врятувала проєкт від закриття.

У мене досі є скриншот банківського рахунку: у нас залишалось близько 200 євро на момент, коли ми отримали перший раунд фінансування. 200 євро перетворились у понад 2 мільйони. Досі не знаю, як нам так сильно пощастило,

– розповідає Ханно Реннер.

Відтоді фінансовий стан Personio різко змінився. В останньому раунді фінансування серії Е, оголошеного у жовтні цього року, компанія залучила ще близько 270 мільйонів доларів, а її капіталізація сягла 6,3 мільярда. Це неймовірний стрибок для компанії, яку на початку року оцінювали лише в 1,7 мільярда. Загалом Personio залучила від інвесторів близько 500 мільйонів доларів.

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Актуальний стан компанії

Студентський стартап наразі є одним із найуспішніших у Європі. Останні залучені інвестиції компанія використовує для розробки нової категорії програмного забезпечення People Workflow Automation. Воно направлене на усунення програмних бар'єрів між HR та іншими відділами компаній. Наприклад, якщо взявши на роботу нового працівника необхідно виконати різні завдання у різних відділах підприємства.

На ринку з Personio конкурують й інші подібні розробники програмного забезпечення для управління персоналом, зокрема Hibob, а також більші – SAP і Salesforce. Зараз у Personio працює понад 1 тисяча людей, хоча ще минулого року їх налічувалось всього 350.