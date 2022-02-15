На такі плани Victoria's Secret звернув увагу юрист Джош Гербен на своїй сторінці у твітері. Експерт зазначає, що компанія має намір продавати віртуальну спідню білизну, взуття і модні аксесуари у цифровому світі.

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Нові торгові марки Victoria's Secret

В одній із заявок на реєстрацію нової торгової марки Victoria's Secret йдеться про можливість займатись завантажувальними віртуальними товарами, зокрема комп'ютерними програмами для створення і торгівлі цифровими колекційними предметами з використанням консенсусних протоколів на основі блокчейну і смартконтрактів.

Інша торгова марка, яку хоче зареєструвати модний бренд, дозволятиме надавати розважальні послуги і створювати роздрібні онлайн-магазини, що продаватимуть віртуальний одяг, спідню білизну, взуття, головні убори і окуляри.

Victoria's Secret прямує у метавсесвіт і має намір продавати віртуальне спіднє,

– зазначив Джош Гербен із посиланням на реєстрацію торгових марок компанією.

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