Vici фінансує війну в Україні: як змусити компанію піти з Росії

Литовський виробник морепродуктів Viciunаi Group, більш відомий як Vici в Україні, продовжує повноцінно працювати на російському ринку. Таким чином компанія, сплачуючи податки, фінансує російську агресію.

У Росії Viciunаi має дочірню компанію ТОВ "БАЛТКО". Та на своєму заводі в Калінінграді продовжує виготовляти продукцію під брендом Vici та продавати її.

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Примітно, що ще 7 березня компанія оголосила про свій вихід з російського ринку. Згодом 24 березня, за даними видання IntraFish, засновник компанії заявив, що його компанію політично атакують через зволікання виходу з ринку. Він ще раз на словах підтвердив позицію щодо виходу.

Та однієї заяви мало – потрібні дії. Станом на 26 березня, інформації про остаточний вихід компанії з ринку агресора не було.

Російські рублі їм не пахнуть українською кров'ю

У 2021 році Vici отримала 17,5 мільярда рублів (236 мільйонів доларів за тодішнім курсом) виручки. А чистий прибуток склав 351 мільйон рублів (4,74 мільйона доларів). Тобто компанія є крупним платником податків, за які Росія запускає ракети, купує танки та озброює своїх військових.

Протести у Литві

Це рішення компанії дуже протирічить політиці Литви, яка всілякими способами підтримує Україну. Тому не дивно, що у литовських містах організували мітинги, повідомляє Courrier Intrnational:

Кілька сотень литовців вимагали, щоб їхня країна розірвала комерційні зв’язки з Росією у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Інша демонстрація відбулася у місті Каунасі під ратушею – протестувальники зверталися до мера міста та мільйонера Вісвалдаса Матіосаїтіса з гаслами " Пане мер, ваша сорочка закривавлена" . Адже Він є засновником та основним акціонером Viciunai.



Литовці підтримують Україну / Фото Петрас Малукас

Як бойкотувати компанію Vici

Не купуйте продукцію Vici (в основному це крабові палички та інші морепродукти), а також напівфабрикати Goyza.

Використовуйте соцмережі як платформу для поширення інформації про Vici та інші компанії, які залишилися в Росії.

Якщо ви за кордоном, долучайтеся до акцій протесту під головними офісами компаній. Щоб долучитися, заповнюйте коротку форму, і вам надішлють всі деталі.

і вам надішлють всі деталі. Якщо ви працюєте у Vici, чиніть внутрішній тиск: звертайтеся до керівництва з вимогою припинити кривавий бізнес та пояснюйте важливість такого рішення своїм іноземним колегам.

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