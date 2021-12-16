Видання DOU нещодавно сформувало рейтинг найкращих IT-роботодавців України 2021 року на основі анонімних опитувань 23 736 працівників. Згодом портал опублікував письмові відгуки про роботу в IT-компаніях. Найяскравіші з них – читайте далі.

Зверніть увагу Київстар посилив партнерство з Microsoft: ще більше можливостей для клієнтів

Найкумедніші скарги

  • "В офісі протікає стеля під час дощу";
  • "Проєкт, на якому все горить, всі горять, все в пеклі. Але вже адаптувався, поки терпимо";
  • "Тімлід трохи як воєначальник, багато ієрархії, прямих команд";
  • "Іноді через професійний менеджмент підгорає ж**а";
  • "Ваші корпоративи – це дно";
  • "Хочу останній макбук і губозакатну машинку у подарунок".

Зарплата

  • "Зарплату занижено. Крім того, у компанії немає бухгалтерів, які б вели ФОП";
  • "Необхідно самостійно збирати фідбек і доводити керівництву, який ти молодець";
  • "Зарплата зростає повільніше за інфляцію";
  • "Іноді при перегляді зарплати менеджмент поводиться так, ніби видає її тобі з власної кишені. Применшують важливість твоєї роботи";
  • "Немає покриття витрат на психотерапевта, медичне страхування, заняття спортом, курси іноземної мови, бухгалтерів тощо".

На тему Зарплата у 5 тисяч доларів – це рідкісний звір в українському IT

Умови праці

  • "Процес дистанційної роботи – повністю провальний. Жодної компенсації чи допомоги, окрім як пропозиції придбати вживані компанією меблі власним коштом";
  • "Забагато людей на квадратний метр. В офісі шумно і душно";
  • "Сталий графік. Шкода, що не можна працювати понаднормово за премію чи за підвищеною ставкою";
  • "За кожну хвилину запізнення виносять мозок";
  • "П'ятниця – робочий день, ще й повний. У той час, коли прогресивні країни переходять на 4-денний графік".

Кар'єрне зростання і проєкти

  • "Часто проєкт вимагає моєї присутності онлайн більш ніж 12 годин на добу щодня. Цей режим пригнічує";
  • "Хотілось би більше критики чути, а з цим дуже важко, бо ніхто не любить говорити неприємні речі";
  • "Плинність кадрів. За рік майже 75% інженерів проєкту звільнились";
  • "Проєкт – нудний. Запхали мене туди силою попри моє небажання";
  • "Обіцянки топменеджменту клієнтам щодо термінів без участі самої команди. Як наслідок, вічні овертайми і ж**а у вогні".

Корисно – Фізичні вправи для офісу: дивіться відео