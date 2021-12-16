Видання DOU нещодавно сформувало рейтинг найкращих IT-роботодавців України 2021 року на основі анонімних опитувань 23 736 працівників. Згодом портал опублікував письмові відгуки про роботу в IT-компаніях. Найяскравіші з них – читайте далі.
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Найкумедніші скарги
- "В офісі протікає стеля під час дощу";
- "Проєкт, на якому все горить, всі горять, все в пеклі. Але вже адаптувався, поки терпимо";
- "Тімлід трохи як воєначальник, багато ієрархії, прямих команд";
- "Іноді через професійний менеджмент підгорає ж**а";
- "Ваші корпоративи – це дно";
- "Хочу останній макбук і губозакатну машинку у подарунок".
Зарплата
- "Зарплату занижено. Крім того, у компанії немає бухгалтерів, які б вели ФОП";
- "Необхідно самостійно збирати фідбек і доводити керівництву, який ти молодець";
- "Зарплата зростає повільніше за інфляцію";
- "Іноді при перегляді зарплати менеджмент поводиться так, ніби видає її тобі з власної кишені. Применшують важливість твоєї роботи";
- "Немає покриття витрат на психотерапевта, медичне страхування, заняття спортом, курси іноземної мови, бухгалтерів тощо".
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Умови праці
- "Процес дистанційної роботи – повністю провальний. Жодної компенсації чи допомоги, окрім як пропозиції придбати вживані компанією меблі власним коштом";
- "Забагато людей на квадратний метр. В офісі шумно і душно";
- "Сталий графік. Шкода, що не можна працювати понаднормово за премію чи за підвищеною ставкою";
- "За кожну хвилину запізнення виносять мозок";
- "П'ятниця – робочий день, ще й повний. У той час, коли прогресивні країни переходять на 4-денний графік".
Кар'єрне зростання і проєкти
- "Часто проєкт вимагає моєї присутності онлайн більш ніж 12 годин на добу щодня. Цей режим пригнічує";
- "Хотілось би більше критики чути, а з цим дуже важко, бо ніхто не любить говорити неприємні речі";
- "Плинність кадрів. За рік майже 75% інженерів проєкту звільнились";
- "Проєкт – нудний. Запхали мене туди силою попри моє небажання";
- "Обіцянки топменеджменту клієнтам щодо термінів без участі самої команди. Як наслідок, вічні овертайми і ж**а у вогні".
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