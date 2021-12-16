Видання DOU нещодавно сформувало рейтинг найкращих IT-роботодавців України 2021 року на основі анонімних опитувань 23 736 працівників. Згодом портал опублікував письмові відгуки про роботу в IT-компаніях. Найяскравіші з них – читайте далі.

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Найкумедніші скарги

"В офісі протікає стеля під час дощу";

"Проєкт, на якому все горить, всі горять, все в пеклі. Але вже адаптувався, поки терпимо";

"Тімлід трохи як воєначальник, багато ієрархії, прямих команд";

"Іноді через професійний менеджмент підгорає ж**а";

"Ваші корпоративи – це дно";

"Хочу останній макбук і губозакатну машинку у подарунок".

Зарплата

"Зарплату занижено. Крім того, у компанії немає бухгалтерів, які б вели ФОП";

"Необхідно самостійно збирати фідбек і доводити керівництву, який ти молодець";

"Зарплата зростає повільніше за інфляцію";

"Іноді при перегляді зарплати менеджмент поводиться так, ніби видає її тобі з власної кишені. Применшують важливість твоєї роботи";

"Немає покриття витрат на психотерапевта, медичне страхування, заняття спортом, курси іноземної мови, бухгалтерів тощо".

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Умови праці

"Процес дистанційної роботи – повністю провальний. Жодної компенсації чи допомоги, окрім як пропозиції придбати вживані компанією меблі власним коштом";

"Забагато людей на квадратний метр. В офісі шумно і душно";

"Сталий графік. Шкода, що не можна працювати понаднормово за премію чи за підвищеною ставкою";

"За кожну хвилину запізнення виносять мозок";

"П'ятниця – робочий день, ще й повний. У той час, коли прогресивні країни переходять на 4-денний графік".

Кар'єрне зростання і проєкти

"Часто проєкт вимагає моєї присутності онлайн більш ніж 12 годин на добу щодня. Цей режим пригнічує";

"Хотілось би більше критики чути, а з цим дуже важко, бо ніхто не любить говорити неприємні речі";

"Плинність кадрів. За рік майже 75% інженерів проєкту звільнились";

"Проєкт – нудний. Запхали мене туди силою попри моє небажання";

"Обіцянки топменеджменту клієнтам щодо термінів без участі самої команди. Як наслідок, вічні овертайми і ж**а у вогні".

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