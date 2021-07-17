У Facebook заявили, що в адміністрації президента вирішили просто знайти "цапа-відбувайла", оскільки їм не вдалось досягнути запланованої кількості вакцинованого населення у 70% на початок липня. Станом на 16 липня цей показник склав лише 60%.

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Деталі скандалу

16 липня Джозеф Байден заявив, що платформа Facebook "вбиває людей" , оскільки містить безліч фейкової інформації про щеплення проти COVID-19. "Пандемія продовжує існувати лише серед невакцинованого населення, і вони (платформи на кшталт Facebook – ред. 24 канал) вбивають людей", – висловився президент США.

, оскільки містить безліч фейкової інформації про щеплення проти COVID-19. "Пандемія продовжує існувати лише серед невакцинованого населення, і вони (платформи на кшталт Facebook – ред. 24 канал) вбивають людей", – висловився президент США. У Facebook обурились заявою Байдена, і зустрічно звинуватили голову держави у пошуках "цапа-відбувайла" через провальний план вакцинації. Компанія наголосила, що їх внесок у боротьбу проти COVID-19 навпаки є дуже великим.

Понад 2 мільярди людей переглянули достовірну інформацію про COVID-19 та вакцини у Facebook, що є найбільшим показником серед будь-яких інших ресурсів в інтернеті. Понад 3,3 мільйона осіб також скористались нашим інструментом пошуку вакцини, щоб з'ясувати, де й коли вони можуть щепитись,

– відповіли на звинувачення у Facebook.

До слова, 97% людей, яких зараз госпіталізують з COVID-19 у США, не зробили щеплення проти коронавірусної хвороби. Раніше головний хірург Сполучених Штатів Вівек Мурті уже заявляв, що "життя американців знаходиться під загрозою" через дезінформацію щодо вакцин у соціальних мережах.

У Facebook попросили Джозефа Байдена не сліпо довіряти своєму близькому оточенню та не ретранслювати чужі думки, а керуватись фактами.