За роки управління Джеффа Безоса Amazon стала однією з найпотужніших економічних імперій у світі.

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Захмарні статки новоспеченого космічного туриста, які Forbes оцінює у 205 мільярдів доларів, зробили реальністю політ Джеффа Безоса у космос на ракеті, побудованій його приватною космічною компанією Blue Origin.

На пресконференції, після польоту у космос Джефф Безос виразив подяку за мільярдні статки, які йому заробили працівники та клієнти Amazon.

Я також хочу подякувати кожному співробітнику Amazon і кожному клієнту Amazon, тому що ви, хлопці, заплатили за все це,

– сказав Безос.

Реакція на слова мільярдера: від критики до похвали

Заяви Джеффа Безоса викликали низку критичних реакцій з боку демократів, зокрема з боку Ерла Блюменауера, члена Палати представників, який входить до складу Комітету з питань оподаткування. Критикуючи мільярдера за негативний вплив космічного туризму на навколишнє середовище, він представив законопроєкт, яким пропонується ввести податок на космічні подорожі.

Ерл Блюменауер був не самотній у своїх критичних заявах стосовно найбагатшої людини планети. Представниця від Демократичної партії США Нідія Веласкес вирішила вказати на те, що політ Джеффа Безоса в космос став можливим завдяки низькій оплаті праці в Amazon та тиску компанії на малий бізнес, що користується її послугами.

У той час як Джефф Безос в усіх новинах говорить про те, що він платить за політ в космос, давайте не будемо забувати про реальність, яку він створив тут, на Землі,

– написала у твітері представниця демократичних сил з Нью-Йорку.

Вона додала до наступного допису хештег #WealthTaxNow і посилання на статтю про те, наскільки мало платять співробітникам Amazon.

У статті, яку поширила демократка, зазначається, що середня зарплатня працівника в компанії Джеффа Безоса у 2020 році становила лише 29 007 доларів на рік. У той час, як за даними The Census Bureau середня зарплата у США ще у 2019 році досягла позначки у 35 977 доларів.

Натомість з Білого Дому пролунали схвальні відгуки про космічний політ мультимільярдера

Це момент американської винятковості,

– заявила Джен Псакі, прессекретар Білого дому, відповідаючи на питання про політ під час пресконференції у вівторок 20 липня.

Які рекорди встановив космічний політ Джеффа Безоса

політ у космос найбагатшої людини у світі;

політ найстаршої астронавтки;

політ наймолодшого астронавта;

капсула New Shepard мала найбільші ілюмінатори серед усіх транспортних засобів, які перебували у космосі.

Також політ Джеффа Безоса вважається першим повноцінним туристичним космічним польотом, адже до мільярдера в складі екіпажу долучились троє звичайних людей, які не є працівниками компанії чи діючими професійними астронавтами.