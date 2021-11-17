Після підписання документу президентом розміри штрафів складатимуть від 85 до 170 тисяч гривень (замість раніше встановлених 51 – 85 тисяч). Нововведення спричинене передусім запланованим запуском 25 листопада нового контролюючого органу – Бюро економічної безпеки (БЕБ).

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Що зміниться

У разі ухилення від сплати податків за попередньою змовою або у великих розмірах, штрафи становитимуть від 10 до 15 тисяч неоподаткованих мінімумів (наразі – від 170 до 255 тисяч гривень). Ця сума вдвічі більша за діючі санкції.

При цьому новий закон передбачає, що особа, яка ухилилася від сплати податків, може уникнути кримінальної відповідальності, якщо до її настання виплатить заборгованість перед податковою та відшкодує нараховану за протермінування пеню.

Чому це важливо

Прийняті зміни направлені на імплементацію в українське законодавство новоствореного Бюро економічної безпеки. Окрім підвищення відповідальності за несплату податків, закон визначає повноваження БЕБ.

Бюро аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій, відслідковуватиме порушення законодавства в колообігу коштів бізнесових та державних структур.

Нагадаємо, що раніше голова БЕБ Вадим Мельник повідомляв про пріоритети діяльності новоствореного органу. Так, спершу посадовці почнуть боротись зі схемами, які дозволяють порушникам ухилятись від сплати податків, а вже потім перевірятимуть виплати до держбюджету бізнесом.