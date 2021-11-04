Верховна Рада опублікувала другу редакцію законопроєкту про "Дія City": які зміни прийняли

На сайті Верховної Ради опублікували другу редакцію проєкту закону, який описує податковий режим для "Дія City". На попередніх слуханнях у парламентських комітетах до нього пропонували внести правки, які представники ІТ-індустрії розкритикували.

Хоча одіозні правки відхилили, законопроєкт все ж зазнав змін. Як виглядає фінальна версія податкових умов режиму "Дія City" – далі у матеріалі.

Читайте також Атаки кожні 39 секунд: як убезпечитися від кіберзлочинців

Як виглядає фінальна версія законопроєкту

Компанії, які сплачують податок на прибуток у розмірі 18% і їхній річний дохід не перевищує 40 мільйонів гривень , зможуть працювати з ФОПами без обмежень протягом всього часу функціонування режиму "Дія City".

, зможуть працювати з ФОПами без обмежень функціонування режиму "Дія City". Для решти резидентів виплати на ФОП не зможуть перевищувати 20% від загальних витрат.

від загальних витрат. Для компаній, які сплачуватимуть податок на виведений капітал, суми понад лімітом будуть оподатковуватись за ставкою 9% .

. Підприємства-платники податку на прибуток, які перевищуватимуть ліміт оплати ФОПам у 20%, будуть змушені включати надлишкові виплати до загального фінансового звіту компанії.

компанії. Обмеження по роботі з ФОПами запрацюють лише з 2025 року. До цього часу діятиме перехідний період – без жодних обмежень до 2024 року. З 2024 року без податкового навантаження дозволятимуть виплати, які не перевищуватимуть 50% від загальної суми.

Нововведення і реакція представників IT

Згідно з текстом другої редакції, зарплата співробітника (GIG-фахівція) у компаніях-резидентах "Дія City" не зможе перевищувати 240 тисяч євро на рік. Суму понад лімітом оподатковуватимуть на доходи фізосіб за ставкою 18%.

Народні депутати врахували побажання IT-індустрії щодо збереження податкових ставок для резидентів "Дія City". Разом з тим встановлено обмеження щодо залучення резидентами ФОПів задля виконання робіт чи надання послуг, якщо така компанія є платником податку на прибуток на загальних умовах,

– коментує виконавчий директор асоціації IT Ukraine Костянтин Васюк.

За словами керівника асоціації, питання про те, наскільки критичним є нове обмеження для IT-компаній, учасники їхнього фінансово-правового комітету обговорять уже протягом наступного тижня.