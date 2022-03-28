В офіційному повідомленні зазначено, що AB InBev запросила контролюючого акціонера Anadolu Efes призупинити дію ліцензії на виробництво та продаж бренду BUD у Росії. Наразі Anadolu Efes уважно розглядає цей запит.

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Які пивоварні компанії вийшли з ринку Росії

Heineken продає свої заводи в Росії йде з російського ринку взагалі, назвавши бізнес в Росії "не стійким та нежиттєздатним".

продає свої заводи в Росії йде з російського ринку взагалі, назвавши бізнес в Росії "не стійким та нежиттєздатним". Компанія Carlsberg, яка володіє брендами Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg, а також заводом "Балтика", оголосила про свій вихід з російського ринку. Заводи теж будуть виставлені на продаж.

Що відомо про AB InBev Efes AB InBev Efes – російська пивоварна компанія, створена в результаті об'єднання активів AB InBev та Anadolu Efes на території Росії та України. AB InBev Efes має в Росії 11 пивоварних заводів. Компанія у 2019 році стала найбільшим виробником пива в Росії з часткою ринку 28%.

"На даний момент AB InBev Efes продовжує роботу на території Росії у штатному режимі", – йдеться в повідомленні компанії.

Також в компанії наголосили, що інформація, котра з'явилася у ЗМІ, про звільнення компанії з ринку не відповідає дійсності. Разом з тим в AB InBev Efes додали, що їх головним пріоритетом є безпека та благополуччя співробітників та їхніх сімей. Вочевидь, що безпека та благополуччя українців AB InBev Efes не цікавить, тож вони й наділі продовжують спонсорувати цинічну війну Росії в Україні.

Іноземні компанії фінансують війну Росії проти України / Інфографіка 24 каналу

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Зверніть увагу! Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцев розповів, що на компанії, які отримують прибуток на території країни-агресорки, очікують додаткові податкові стимули припинити це робити. Більше про це – читайте тут.

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