Компанія працювала в країні 28 років. Відповідне повідомлення від Wella отримало в розпорядження одне із російських видань, повідомляє 24 канал.

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В індустрії краси Росії починаються проблеми

Салони краси Росії активно користувалися продукцією від німецького виробника: на засоби для фарбування волосся Wella припадало до 40% ринку.

До речі! Більшу частину продукції цього виробника постачали з-за кордону (за винятком Londa).

Оскільки компанія припиняє свої постачання, в індустрії краси починаються проблеми. Адже потрібно швидко переходити на інших виробників, відтак перевчати велику кількість майстрів. Ба більше, ймовірно, компанії лише продовжуватимуть виходити з російського ринку. Бо ніхто з державою-агресоркою не хоче мати справи.

Саме Wella був першим виробником професійної косметики, з якого і почалась робота у відповідній галузі. Тому припинення постачань справді буде критичним. Зауважимо, цілком ймовірно, що місце Wella займе російська компанія Estel.

Про що мовиться у повідомленні компанії

Згідно із повідомленням Wella Company, компанія більше не виробляє і не продає в Росії продукцію під своїми брендами.

Водночас за інформацією того ж російського ЗМІ, права власності на бізнес передадуть місцевій команді топменеджерів.

Що відомо про компанію Wella

Wella заснували в Німеччині 1880 року. У Росії вона запрацювала з 1994 року. У 2021 році виторг компанії склав 1,7 мільярда рублів, чистий прибуток – 208 мільйонів рублів.

Цей косметичний гігант є однією із найпопулярніших компаній у світі індустрії косметики та парфумерії. Німецький виробник присутній у понад 150 країнах світу. Головний офіс компанії розташований у Дармштадті.

Джерело: Вікіпедія

Росіяни залишаються без якісної косметики

Косметична компанія Lush на тлі війни проти України припинила постачання своєї продукції в Росію. Відтак франшиза перебуває на межі закриття.

Одна з найпопулярніших компаній Avon також повідомила, що не інвестуватиме в ринок держави-агресорки. Виробник всім серцем підтримує наш народ.

Тимчасово свої магазини та інтернет-продаж в Росії закрили і L'Oréal.

Бренд Oriflame спочатку заявляв, що залишається у Росії. Однак через кілька тижнів одумався і зрештою скоротив свою співпрацю з державою-окупанткою.

Зауважимо, що ще на початку повномасштабної війни рішення про вихід з російського ринку ухвалили низка компаній: Estee Lauder, Hermès, Asos, Farfetch, Mytheresa, 124 бутики Louis Vuitton, Dior, Gucci, Chanel тощо. Виробники досі активно продовжують припиняти співпрацю з Росією.

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