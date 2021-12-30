У Великій Британії почали масово скуповувати те, про що забули понад 30 років тому

Жителі Великої Британії почали масово скуповувати вінілові платівки. Об'єми продажів сягнули максимуму останніх більше ніж 30 років.

Шалений попит спричинили вінілові релізи легендарного шведського гурту Abba та новий альбом Adele. Офіційні підсумки найбільш продаваних платівок видання BPI планує опублікувати 4 січня, проте вже зараз можна впевнено назвати лідерів.

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Попит на вінілові платівки

Лідером продажів вінілу у Великій Британії став перший за 40 років альбом ABBA з назвою "Voyage". У перший тиждень після релізу були розпродані понад 30 тисяч платівок. До слова, це найкращий результат для вінілового альбому у всьому світі за історію 21 століття.

Окрім цього, величезний попит напередодні цьогорічних новорічних свят мали такі вінілові релізи співаків та гуртів:

Adele – "30";

Fleetwood Mac – "Rumors";

Ed Sheeran – "=";

Amy Winehouse – "Back To Black".

Додамо, що у 2021 році вже було продано понад 5 мільйонів вінілових пластинок, що на 8% вище, ніж у 2020 році. Британський ринок вінілу поступово зростав вже 14 років поспіль, при чому нині на цей сегмент припадає близько чверті всіх продажів музичних альбомів всередині країни – це рекордний показник з 1990 року.

При цьому CD-диски, схоже, назавжди втратили популярність. Ритейлери розповідають про зниження продажів на 12% у 2021 році після ще різкішого спаду на 27% у 2018 – 2020 роках.

Лідер вінілового продажу "Voyage" від Abba: дивіться відео