Шалений попит спричинили вінілові релізи легендарного шведського гурту Abba та новий альбом Adele. Офіційні підсумки найбільш продаваних платівок видання BPI планує опублікувати 4 січня, проте вже зараз можна впевнено назвати лідерів.

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Попит на вінілові платівки

Лідером продажів вінілу у Великій Британії став перший за 40 років альбом ABBA з назвою "Voyage". У перший тиждень після релізу були розпродані понад 30 тисяч платівок. До слова, це найкращий результат для вінілового альбому у всьому світі за історію 21 століття.

Окрім цього, величезний попит напередодні цьогорічних новорічних свят мали такі вінілові релізи співаків та гуртів:

Adele – "30";

Fleetwood Mac – "Rumors";

Ed Sheeran – "=";

Amy Winehouse – "Back To Black".

Додамо, що у 2021 році вже було продано понад 5 мільйонів вінілових пластинок, що на 8% вище, ніж у 2020 році. Британський ринок вінілу поступово зростав вже 14 років поспіль, при чому нині на цей сегмент припадає близько чверті всіх продажів музичних альбомів всередині країни – це рекордний показник з 1990 року.

При цьому CD-диски, схоже, назавжди втратили популярність. Ритейлери розповідають про зниження продажів на 12% у 2021 році після ще різкішого спаду на 27% у 2018 – 2020 роках.

Лідер вінілового продажу "Voyage" від Abba: дивіться відео