Великий брат Безос: як Amazon стежить за працівниками

Встановлюють камери та наймають шпигунів. Є щонайменше 5 методів, з допомогою яких Amazon спостерігає за своїми працівниками

Позіхаєш, стоїш без роботи чи не дотримуєшся дистанції – потрапляєш на очі менеджеру. Попри те, що в Amazon працює понад мільйон людей сучасні технології дозволяють стежити за кожним.

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Камери для водіїв

Для водіїв використовують суперечливу систему Netradyne Driveri. З допомогою чотирьох об'єктивів камера захоплює дорогу, водія і весь салон автомобіля. Компанія запевняє, що це задля безпеки. Система може виявити та повідомити про 16 різних проблем. Наприклад, перевищення швидкості, різке гальмування та неуважність того, хто за кермом.

Втім самі працівники доставки нарікають на систему. Мовляв, на основі записів з відеокамер до них застосовують дисциплінарні заходи.

Контролери ефективного часу для працівників складу

Щоб попередити крадіжки на складах компанії, за працівниками стежать камери. Також у 2019 році

компанія впровадила систему, яка аналізує продуктивність кожного співробітника. Якщо людина працює не надто сумлінно, то може автоматично отримати повідомлення про звільнення.

Працівники скаржилися, що через цифри їх карають несправдливо. Крім того, менеджери могли редагувати показники "на власний розсуд".

Amazon стверджує, що незважаючи на автоматизоване відстеження, для вирішення кадрових питань залучає менеджерів.

"Асистенти" соціальної дистанції

Також на YouTube-каналі компанії зберігається відео, де можна побачити, як на складах стежать за дотриманням соціальної дистанції. Якщо на моніторі співробітника оточує зелене коло, значить між ним та іншими людьми є півтора метра. Щойно відстань зменшується, коло стає червоним.

Дивіться на відео як в Amazon контролюють дистанцію між працівниками

Теплова карта для працівників мережі магазинів Whole Foods

Amazon відстежував десятки факторів, які вказували на профспілкові настрої, зокрема відстань до профспілкового офісу та кількість скарг у відділ кадрів. Відтак кожен із 510 магазинів мережі мав свій тепловий рейтинг, де червоним маркує точки із найвищим ризиком створення профспілки.

В компанії прокоментували, що під час опитування самі працівники Whole Foods сказали, що воліють мати "прямі стосунки" з менеджерами замість представників профспілок.

Шпигуни для співробітників у Європі

У листопаді 2020 року Motherboard повідомила про секретні звіти Amazon. Вони свідчать про співпрацю з агентством Pinkerton, з метою шпигувати за працівниками складів у Європі. Також повідомлялося, що оперативники агенції склали звіт про робітників та журналістів, які були присутні на страйку в Барселоні. Amazon відкоментував, що їхня діяльність відповідає місцевим законам і проводиться за підтримки місцевої влади.

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