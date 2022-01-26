Торговельна група, яка представляє компанії Chevron, General Electric та низку інших великих корпорацій США, що ведуть свій бізнес у Росії, звернулась до влади з проханням "переглянути продукти", на які поширюватимуться санкції. Разом з тим великі енергетичні компанії наполягають на зменшенні обсягів і терміну дії потенційного пакету санкцій.

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Великий американський бізнес просить пом'якшення можливих санкцій проти Росії

Енергетичні компанії США напряму звернулись до законодавців США, вимагаючи "охолодження" або "згортання" санкцій. Вони бояться, що якщо не зможуть виконати ділові контракти у Росії, їхні активи конфіскують.

Тим часом Американський нафтовий інститут (API), найбільша у США організація, що лобіює інтереси бурильників нафтових і газових скважин, обговорила санкції проти Росії з офісом Конгресу.

Санкції повинні бути максимально цілеспрямованими, щоб обмежити потенційні збитки конкурентоспроможності американських компаній,

– заявив представник API.

Великий бізнес США переймається, що експортні санкції, скоріш за все, будуть запроваджені раптово і не поетапно, через що вони не матимуть часу згорнути свій бізнес на території Росії і виконати умови контрактів.

Додамо, що у Міністерстві фінансів США заявили про готовність "завдати серйозної шкоди російській економіці", при цьому звівши до мінімуму побічні ефекти для американських компаній.

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