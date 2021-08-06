"Велике будівництво" в Україні принесло десятки мільярдів доходів іноземному бізнесу

Компанія Onur Group Ukraine, яка є дочірньою турецької групи компаній Onur Group, за підсумком 2020 року отримала понад 24,4 мільярда гривень доходу. Левову частку доходів компанії склали тендери у рамках президентського проєкту "Велике будівництво".

Основну частину доходу приніс бізнес інфраструктурного будівництва (будівництво, ремонт і обслуговування доріг) – 23,6 мільярда гривень, що у 2,3 раза більше у порівнянні з 2019 роком – понад 10,6 мільярда гривень.

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Onur активно бере участь в президентському проєкті "Велике будівництво", який передбачає масштабну розбудову інфраструктури України. Основне завдання проєкту у 2021 році – будівництво чи реконструкція 6600 км доріг, 74 шкіл, 54 дитсадків тощо.

Зокрема, торік Onur виграла тендер на будівництво вантового мосту через річку Дніпро в Запоріжжі на 11,918 мільярда гривень.

Бізнес ONUR в Україні

Турецьку Onur Group (Onur Taahhut) засновано в 1991 році. Вона займається будівництвом і ремонтом автошляхів та інших інфраструктурних об'єктів у країнах Східної Європи та Близького Сходу. Крім основного напрямку – будівництва автомобільних доріг та мостів, Onur Group Ukraine інвестує в "зелену" енергетику, сільське господарство, гірничо-видобувну промисловість, деревообробну галузь, авіаперевезення та туризм.

В Україні компанія працює з 2004 року, збудувавши ділянку траси міжнародного значення Київ – Одеса. Також у 2014-му Onur стала першою іноземною компанією в Україні, з якою уклали контракт OPRС на утримання дороги. Впродовж семи років вона відповідає за утримання, інспекцію та ремонт ділянки 187 кілометрів траси Київ – Чоп.

Дороги в Україні головне джерело доходів ONUR / Фото Укравтодор

Станом на сьогодні в Onur Group Ukraine працюють 5334 особи.

На чому крім доріг та мостів заробляє ONUR в Україні

На другому місці за дохідністю для Onur Group Ukraine виробництво (бетону, асфальту, щебеню, деревообробка). Цей напрямок бізнесу приніс 646,3 мільйона гривень, що більше на майже 16,8% у порівнянні з даними попереднього року.

Значно менше компанії доходу приніс бізнес інвестування фінансової індустрії, а саме 83,9 мільйона гривень, що у понад двічі більше у порівнянні з показниками попереднього року. Ще 74,9 мільйона забезпечив напрямок альтернативної "зеленої" енергетики. Зростання склало майже 5,3 раза. Найменше доходу приніс агропромисловий напрямок – 22,2 мільйона гривень, що на 14% менше у порівнянні з показниками 2019-го.

Саме Onur Group провела масштабну реконструкцію площі Двірцевої перед вокзалом у Львові / Фото Onur

Збитки попри десятки мільярдів доходів

За підсумком 2020 року компанія Onur Group Ukraine отримала понад 63,84 мільйона гривень чистого збитку. В той самий час у 2019-му було зафіксовано 120 мільйонів чистого прибутку. Основною причиною збитку, за даними пресслужби компанії, стали інвестиційні витрати на "зелену" енергетику.

Прямі інвестиції компанії в Україні за період 2019–2020 років у всіх секторах склали понад 2,346 мільярда гривень, з яких 70% – інвестиції в сонячні електростанції.